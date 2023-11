MotoGP | Incubo pressioni: warning per quattro piloti a Lusail

Le gomme stanno giocando un ruolo decisivo in questo mondiale, ne sa qualcosa Jorge Martin che al termine del Gran Premio del Qatar ha tuonato contro Michelin. Tuttavia, il regolamento non perdona nessuno e, oltre al pilota Pramac, sono scattati dei warning, che sono diventati l’incubo dei piloti. Dalla seconda metà di stagione infatti, è stato stabilito un limite minimo per la pressione delle gomme, sotto al quale non si può scendere, pena una sanzione, preceduta da un avvertimento.

Questa domenica a Lusail, ad essere andati sotto il minimo consentito per oltre il 50% della gara (nella Sprint è il 30%) sono stati ben quattro piloti: Johann Zarco, Augusto Fernandez, Jack Miller e Alex Marquez. Solo un warning per tutti, avendo riscontrato l’irregolarità per la prima volta. Ma nella gara di Valencia dovranno fare attenzione se non vogliono incappare nei 3 secondi di penalità sul tempo imposti dal regolamento.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

La pressione delle gomme pesa come una spada di Damocle sui piloti, che si presentano all’ultima gara della stagione, in programma la prossima settimana, con la variabile che può influire sul risultato finale. A dover fare attenzione sono i quattro già citati per la gara odierna, più Enea Bastianini e Luca Marini (anche Iker Lecuona ha ricevuto il warning, ma dipende dal rientro o meno di Alex Rins a Valencia).

Figurano anche due nomi illustri nella lista dei warning: parliamo dei due contendenti al titolo Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo è stato avvertito in Thailandia, mentre il campione in carica ha ricevuto il warning la scorsa settimana in Malesia. Entrambi sono quindi sotto la lente d’ingrandimento e anche questo potrà giocare un ruolo fondamentale nella lotta per il mondiale.