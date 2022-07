MotoGP | In Yamaha si pensa a Toprak come sostituto di Morbidelli

Carica lettore audio

Con il rinnovo del contratto di Fabio Quartararo e la permanenza di Franco Morbidelli per un accordo di due anni, è stato chiaro che non c’erano posti liberi in Yamaha per il campione del mondo Superbike in carica Toprak Razgatlioglu. Tuttavia, guardando i risultati del pilota romano durante questa stagione, il team ufficiale potrebbe essere portato a pensare che il turco possa ancora avere un’opportunità in MotoGP.

Niccolò Canepa fa parte del team Yamaha nel mondiale endurance e in un’intervista a GPOne non ha scartato l’ipotesi che possa esserci questa sostituzione: “Durante gli anni abbiamo visto di tutto. Ricordo Maverick Vinales vincere nel 2021 e poi andare via. Tutto è possibile. In Yamaha vogliamo tutti che Franco possa dimostrare le proprie capacità ed essere veloce come nel 2020. Però può succedere di tutto. Al momento lo vedo uno scenario possibile”.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Razgatlioglu ha voluto verificare se si adattasse al prototipo della Casa di Iwata e dopo un test con la Yamaha M1, la conclusione del turco è stata positiva. “Un secondo test sarebbe un bel segnale”, ha affermato Canepa. “Sarebbe una grande dimostrazione di interesse verso Toprak. Penso che se riuscisse ad essere veloce, sarebbe completamente normale che Yamaha pensi a lui per il futuro in MotoGP. Ha vinto un mondiale in Superbike, che mancava da tempo nella Casa di Iwata ed è una persona eccezionale oltre ad essere un pilota eccellente”.

“La verità è che ad oggi non è per niente facile organizzare dei test, dato che il regolamento è particolare. Non sarebbe facile lasciarlo provare molto, ma sarebbe un buon segnale da parte di Yamaha voler organizzare altri test per lui”, ha concluso Canepa.