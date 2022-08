MotoGP | In Giappone correrà Tsuda con una terza Suzuki

Carica lettore audio

Il Gran Premio del Giappone, che si svolgerà il 25 settembre, sarà l'ultimo Gran Premio di casa del team Suzuki, dopo l'annuncio della scuderia di Hamamatsu di voler lasciare la MotoGP al termine della stagione. Per il weekend di Motegi, che avrà una sensibilità particolare per il team, Suzuki ha voluto premiare gli sforzi del suo collaudatore giapponese Takuya Tsuda, che si è unito all'azienda in occasione del suo ritorno nella classe regina nel 2015.

Tsuda, 38 anni, ha potuto correre solo una gara per la squadra della grande S nel corso degli anni, il Gran Premio di Spagna del 2017, dove ha sostituito l'infortunato Alex Rins, finendo la gara per ultimo al traguardo. "Il team ha voluto avere l'opportunità di avere un pilota giapponese a bordo della propria moto per la sua ultima apparizione in Giappone, per ringraziare tutti i fan e i clienti per il loro sostegno al progetto nel corso degli anni", ha spiegato Suzuki in un comunicato.

"Tsuda è stato una parte vitale del team Suzuki da quando è entrato come pilota collaudatore nel 2015, utilizzando la sua vasta esperienza per costruire la GSX-RR a fianco del reparto corse e sviluppo in Giappone, e affiancando Sylvain Guintoli nei test", ha aggiunto il comunicato.

Nonostante l'età avanzata, Tsuda, "che conosce molto bene il circuito di Motegi", ricorda Suzuki, è ancora attivo nella classe All Japan ST1000, dove è quarto in classifica, e ha anche brillato nella sua carriera con diversi podi nella 8 Ore Suzuki e nella serie All Japan.

Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP, Takuya Tsuda, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

"Prima di tutto, vorrei ringraziare Suzuki per avermi dato questa opportunità", ha dichiarato Tsuda nel comunicato. "Nel corso degli anni ho visto le prestazioni dei piloti Suzuki nelle gare di MotoGP con la GSX-RR, che ho contribuito a sviluppare come pilota collaudatore. Ora sono davvero entusiasta di salire a bordo e di poter correre con la GSX-RR in prima persona e davanti ai tifosi giapponesi!".

La presenza di Tsuda a Motegi a fine settembre non ha nulla a che vedere con l'infortunio di Joan Mir, che salterà il Gran Premio di San Marino di questo fine settimana dopo aver subito un pesante incidente in Austria. L'assenza del Campione del Mondo 2020 a Misano sarà coperta da Kazuki Watanabe, che fa parte del team endurance Suzuki. Il team spera di schierare entrambi i suoi piloti titolati accanto al giapponese Tsuda nell'ultimo Gran Premio di casa.