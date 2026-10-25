Ultime notizie

MotoGP Australia

MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento

La pioggia cade incessantemente dalla notte sul tracciato australiano, ma il problema non è tanto questo, quanto la scarsa visibilità che impedisce agli elicotteri di sicurezza di alzarsi in volo. Dopo la cancellazione di Moto2 e Moto3, il programma continua a slittare, con un nuovo aggiornamento previsto per le 6:00 italiane.

Matteo Nugnes

Modificato: 25 ott 2026, 03:33

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Una panoramica della pioggia nella pit lane durante il MotoGP d'Australia

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il maltempo è stato fin qui il grande protagonista della giornata di domenica del Gran Premio d'Australia di MotoGP, che continua a subire degli slittamenti. Il problema non è tanto la pioggia che cade su Phillip Island da questa notte, quanto la scarsa visibilità che impedisce agli elicotteri di alzarsi in volo.

Questo, dunque, non garantisce le condizioni di sicurezza affinché sia disponibile un trasporto rapido in ospedale nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente con conseguenze gravi per un pilota. Ad onor del vero, infatti, la pista è bagnata, ma non sembra tanto da poter essere impraticabile.

Inizialmente, il programma era stato solamente ritardato, con un primo annuncio arrivato dalla MotoGP alle 9:00 locali, che spiegava che non era possibile dare regolarmente il via al Warm-Up alle 9:40 locali a causa di quanto già spiegato.

Con il passare delle ore però la situazione non ne ha voluto sapere di migliorare e alle 14:00 locali, le 4:00 in Italia, ovvero all'orario in cui avrebbe dovuto prendere il via la gara della classe regina, è stata ufficializzata la cancellazione delle gare della Moto3 e della Moto2. La priorità, dunque, è stata data a quella della MotoGP, il cui svolgimento tuttavia rimane ancora in dubbio, in attesa di un aggiornamento che verrà dato alle 16:00 locali, quando in Italia saranno le 6:00.

"Mentre attendiamo che la visibilità migliori, il nuovo orario provvisorio di apertura della pitlane per il Gran Premio MotoGP al Red Bull Grand Prix of Australia è ora fissato alle 16:00 ora locale. A causa dei ritardi dovuti alla scarsa visibilità che influisce sull'operatività dell'elicottero medico, le gare di Moto3 e Moto2 sono state entrambe cancellate", spiega l'ultima nota diffusa.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez



MotoGP



MotoGP



Australia



18 h



MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez





MotoGP | Ancora un ritiro per Bagnaia, pessimista per domani: "Sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale..."



MotoGP



MotoGP



Australia



19 h



MotoGP | Ancora un ritiro per Bagnaia, pessimista per domani: "Sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale..."





MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"



MotoGP



MotoGP



Australia



20 h



MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"

Ultime notizie





MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



12 min



MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento





MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



35 min



MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!





F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”





F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti