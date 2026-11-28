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MotoGP Valencia

MotoGP | Il via della Sprint "brucia" per Marquez: quando una regola applicata alla lettera genera un'ingiustizia

Marc Marquez è stato sanzionato con una doppia long lap penalty nella Sprint di Valencia, perché ha portato fuori dalla griglia la sua Ducati avvolta dalle fiamme, cambiando moto. Peccato però che il surriscaldamento della sua Desmosedici GP sia stato generato da un malfunzionamento del semaforo...

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 18:36

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Per fortuna che il Mondiale ormai era già stato assegnato domenica scorsa a Portimao, perché in caso contrario il caos che si è generato al via della Sprint di Valencia avrebbe potuto attizzare fuoco e fiamme e non solo sulla Ducati di Marc Marquez.

Ora che ha già sulla testa la sua decima corona e si è tolto il peso di annunciare il ritiro a fine stagione, il diretto interessato ha addirittura scherzato su quanto accaduto oggi, ma c'è da scommettere che i toni sarebbero stati ben altri se la contesa fosse stata ancora aperta.

Ma andiamo con ordine, quando le moto sono arrivate sulla griglia di partenza del Circuito Ricardo Tormo, è stata sventolata la bandiera verde al fondo dello schieramento, poi si sono accese le luci rosse. Il problema è che dalla Race Direction non sono più riusciti a spegnerle, con il risultato che le moto sono rimaste a limitatore molto a lungo, in attesa di un segnale di via alla gara che non è mai arrivato.

Diversi piloti hanno alzato la mano, chiedendo di fatto di abortire la procedura. Ma ormai era tardi per il #93, perché la sua Desmosedici GP si era surriscaldata al punto da generare un principio d'incedio, che ha reso necessario l'intervento dei commissari con gli estintori. Motivo per cui la sua Rossa è stata successivamente portata fuori dalla griglia, obbligando anche a ritardare la ripartenza.

Per questo, come previsto dal regolamento, al pilota di Cervera è stato concesso di prendere la seconda moto e di andare a riprendere la sua seconda posizione in griglia, ma con l'incombenza di dover scontare una doppia long lap penalty. Una sanzione che alla fine lo ha relegato al 13° posto finale, impattando in maniera pesante anche sulle ambizioni della Ducati nella classifica Costruttori, nella quale ora la Casa di Borgo Panigale si ritrova spalle al muro, a 16 punti dai rivali dell'Aprilia, che hanno piazzato una grande doppietta con Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Se dal punto di vista formale questa penalità è corretta, la sensazione è che abbia creato una sorta di corto circuito, perché in questo caso è evidente che quanto accaduto non sia dipeso assolutamente da un'azione di Marc o da un problema della sua Ducati. A creare tutto è stato un malfunzionamento del semaforo. E, anzi, con le moto a limitatore così a lungo, in attesa dello stacco della frizione, si potrebbe anche dire che siamo stati fortunati che sia stata solo una a surriscaldarsi fino ad essere avvolta dalle fiamme.

"Regolamento alla mano, la sanzione è stata applicata correttamente, perché se c’è un ritardo nella partenza e tu lasci la griglia, il regolamento prevede un doppio long lap. Quindi, per questo non possiamo lamentarci", ha detto Marquez.

"Sarebbe stato molto più sicuro che tutte le moto tornassero ai box per un controllo approfondito, perché c’erano squadre che nutrivano dubbi in merito. Persino la Ducati temeva che alle altre moto potesse succedere la stessa cosa. Ma è andata così e non possiamo farci nulla".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Tuttavia, il ducatista ritiene che la regola debba essere modificata, pensando anche a situazioni come quella di oggi: "Nella nostra ultima gara dovevamo aver modo di cambiare una regola... e la cambieranno! (ride) La prendo con ironia perché il campionato era già deciso; se fosse successo in Portogallo sarei andato in Direzione Gara".

Anche il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda del suo pilota: "Il regolamento è stato applicato nella maniera giusta, ma il problema è stato determinato dall'inefficienza di chi era al semaforo. Questo è il nostro rammarico, perché il problema non l'ha causato Marc, ma dal semaforo che non si spegneva. Il problema non è come è stato applicato il regolamento, ma chi ha causato il tutto".

Senza girarci troppo intorno, la regola quindi è stata applicata alla lettera, ma non si può negare che abbia finito per generare un'ingiustizia, perché Marquez non avrebbe potuto fare nulla di diverso in questa situazione che portare fuori una moto in fiamme. "La Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa e decretato 'partenza ritardata', non 'interruzione di gara': in questo caso, da regolamento, se non rientri con la tua moto e la sostituisci, sei costretto a scontare le long lap penalty", ha confermato infatti Tardozzi.

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