MotoGP | Il Trackhouse Racing della NASCAR sarà il team satellite Aprilia

Lunedì, Dorna Sports - titolare dei diritti commerciali della MotoGP - ha annunciato che non permetterà a RNF Racing di continuare a far parte della griglia di partenza il prossimo anno.

Secondo il comunicato, la decisione è stata presa a causa di "ripetute infrazioni e violazioni dell'accordo di partecipazione che hanno influito sull'immagine pubblica della MotoGP".

Questo fa seguito alle notizie diffuse durante il fine settimana del Gran Premio della Comunità Valenciana, secondo cui il team - ed in particolare il title sponsor ed azionista di maggioranza CryptoDATA - si trovava in difficoltà finanziarie ed era possibile un'acquisizione da parte di un'azienda americana.

L'ex team principal del team RNF, Razlan Razali, ha dichiarato lunedì a Motorsport.com che tutta la colpa del rifiuto del team dalla MotoGP è da attribuire a CryptoDATA e ha confermato che ci sono fornitori che non sono ancora stati pagati.

Nella dichiarazione di Dorna si legge che "il Comitato di Selezione esaminerà le richieste di un nuovo Team Indipendente, che utilizzi moto Aprilia, per entrare a far parte della griglia della classe MotoGP per il 2024".

Motorsport.com ha appreso che si tratta della Trackhouse Racing, un team americano di proprietà di Justin Marks e di Armando Christian Perez.

Trackhouse ha fatto il suo debutto nella NASCAR Cup Series alla Daytona 500 del 2021 e da allora ha ottenuto quattro vittorie con Ross Chastain ed una storica vittoria a Chicago con Shane Van Gisbergen quest'anno.

Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Ross Chastain, Trackhouse Racing, Worldwide Express Chevrolet Camaro

Trackhouse seguirà il processo di presentazione ufficiale per entrare in griglia, affittando i due slot lasciati liberi dalla RNF, e dovrà soddisfare tutti i requisiti della Dorna per essere considerata un'opzione valida. Dovrà inoltre avere l'appoggio di un costruttore, che sarà Aprilia.

Secondo Motorsport.com, gli investitori di Trackhouse vogliono che la squadra si espanda dal Nord America e si affacci sul palcoscenico mondiale, e i proprietari ritengono che la MotoGP sia il luogo migliore per farlo.

Una fonte vicina ad Aprilia afferma che un annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni, ma che la Casa italiana - che ha vinto due Gran Premi nel 2023 - è soddisfatta del progetto Trackhouse.

Trackhouse stringerà con Aprilia legami di lavoro più stretti di quelli che aveva la RNF, e la fonte afferma che la partnership a livello tecnico sarà simile a quella che Ducati ha con Pramac.

Aprilia sta lavorando per fornire a uno dei due piloti - Miguel Oliveira e Raul Fernandez, che hanno un contratto diretto con il costruttore, una moto 2024 il prossimo anno.

Tuttavia, dati i tempi stretti per mettere insieme tutte le risorse per creare una terza moto di serie, non si tratta di una garanzia.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Il progetto di Trackhouse prevedeva uno sbarco sulla griglia di partenza nel 2025, ma ora è stato accelerato a causa dei problemi della RNF, motivo per cui non è possibile impegnarsi per due moto ufficiali nella prossima stagione.

L'attuale struttura di RNF rimarrà al suo posto sotto la bandiera Trackhouse, data la sua conoscenza dell'Aprilia già da quest'anno, mentre tutti gli aspetti commerciali della struttura saranno gestiti dal nuovo management.

Nel test di Valencia di martedì, Raul Fernandez guiderà l'Aprilia con i meccanici ufficiali della fabbrica (Oliveira è fermo per infortunio), mentre il team RNF si prenderà un periodo di riposo invernale prima di ricevere i nuovi contratti con Trackhouse nel nuovo anno.

Motorsport.com ha già contattato Trackhouse per ulteriori commenti.