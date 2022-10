MotoGP | Il tornantino di Phillip Island viene nominato curva Miller

Carica lettore audio

La curva 4, che rappresenta il punto più lento del velocissimo e scorrevole tracciato di Phillip Islanda, è stata chiamata a lungo curva Honda, anche se in maniera ufficiosa. Tuttavia, ora è stata ufficialmente ribattezzata Miller Corner per celebrare l'attuale pilota della Ducati, vincitore di quattro Gran Premi in MotoGP.

Il nuovo nome è stato svelato con una cerimonia speciale prima delle qualifiche della MotoGP a Phillip Island, nel fine settimana che celebra il ritorno del Motomondiale in Australia dopo tre anni d'assenza a causa della pandemia del COVID 19.

"Ricordo di essere venuto qui per la prima volta a vedere un Gran Premio nel 2009 e di essere riuscito ad arrivare qui di nascosto", ha detto un emozionato Miller. "Da quel giorno mi sono appassionato. Da quel momento ho capito che era quello che volevo fare".

"Essere di nuovo qui, con questo onore, è incredibile. Non riesco nemmeno a descrivere il viaggio che abbiamo fatto e quello che abbiamo passato. Sono stato così fortunato in questo sport, per quello che mi ha dato. Amo immensamente questo sport e sono grato a tutti coloro che lo hanno creato. Non sanno esattamente cosa significhi per me".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Australian Grand Prix Corporation

Miller ha aggiunto che si tratta di una curva particolarmente adatta a portare il suo nome, visti alcuni dei sorpassi che ha fatto lì nel corso della sua carriera, in particolare durante la vittoria in Moto3 nel 2014.

"Ricordo la gara della Moto3, la quantità di 'bombe in picchiata' che ho fatto qui", ha detto. "È una parte del circuito irreale e qui sono accaduti tanti momenti storici. Perciò mi sento molto fortunato a dare il mio nome a questa curva".

Miller è il quarto pilota ad avere una parte dell'iconico tracciato di Phillip Island ufficialmente intitolata a suo nome.

Il giro inizia con il Gardner Straight, intitolato a Wayne Garnder, mentre la veloce curva 1 a destra è nota come curva Doohan, in onore del grande Mick Doohan. L'ampia curva a sinistra che precede la curva Miller, invece, è nota come curva Stoner, per celebrare le imprese di Casey Stoner sull'isola.

Secondo l'amministratore delegato dell'Australian Grand Prix Corporation Andrew Westacott, Miller merita di avere il suo nome sulla mappa ufficiale del circuito.

"È un onore meraviglioso", ha dichiarato Westacott a Motorsport.com. "Avere una curva che porta il tuo nome è eccezionale e speciale. E lui se lo merita. Ha vinto quattro Gran Premi ed è un grande ambasciatore dell'Australia".

Questa è la prima e unica apparizione di Miller sul suolo di casa come pilota ufficiale Ducati, in vista del suo passaggio a KTM nel 2023.