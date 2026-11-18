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MotoGP

MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione

Perso praticamente il titolo piloti, per Aprilia si presenta quest'anno un altro obiettivo interessante: vincere la corona mondiale Costruttori ed interrompere la striscia di Ducati, che ne conta sei consecutivi.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 18 nov 2026, 17:52

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L'Aprilia è stata sulla griglia della classe regina del motociclismo in 22 stagioni, compresa quella attuale, suddivise in tre periodi. La prima incursione fu nel 1994, quando ha corso nella 500cc per sette stagioni, fino al 2000. Dopo un anno fuori, il costruttore del Gruppo Piaggio tornò nella massima categoria inaugurando la denominazione MotoGP, introdotta nel 2002, anche se vi rimase solo tre stagioni prima di tornare a ciò che gli dava più successi, le categorie addestrative: ben 18 titoli mondiali riempiono le bacheche di Noale tra quelli della 125cc e quelli della 250cc.

Nel 2015, in associazione con il Gresini Racing, che in quel momento possedeva gli slot sulla griglia, l'Aprilia tornò alla carica per diventare prima una squadra di MotoGP e, nel 2022 costruttore a pieno titolo. In totale in 21 stagioni, finora, in cui non è mai riuscita a laurearsi campione del mondo costruttori nella classe regina.

Dal suo ritorno nel 2015 e fino al 2021, l'Aprilia è rimasta costantemente all'ultimo posto, o tra le ultime posizioni nella classifica costruttori, con risultati come nel 2018 e 2019, quando chiuse a più di 300 punti dalla Honda, che vinse il titolo.

La situazione, tuttavia, cambiò quando nel 2020 il premio di miglior costruttore della stagione smise di andare nelle mani dei costruttori giapponesi, Honda e Yamaha, e a vincerlo fu la Ducati, un'altra Casa italiana e rivale diretta dell'Aprilia. La rivalità, dunque era servita.

Ducati ha dominato con pugno di ferro il Mondiale Costruttori MotoGP dal 2020 e fino a oggi, vincendo cinque titoli consecutivi e andando quest'anno alla ricerca del sesto.

Nel 2020 la il marchio totalizzò 221 punti, chiudendo davanti a Yamaha, Suzuki, KTM, Honda e Aprilia, che chiuse ultima a 170 punti di distanza.

Nel 2021 Ducati salì fino a 357 punti, davanti a Yamaha, Suzuki, Honda, KTM e Aprilia, che chiuse, questa volta, a 236 punti di distanza.

Nel 2022, con il titolo piloti di Pecco Bagnaia, Ducati guidò anche tra i Costruttori con 448 punti, ma questa volta Aprilia non fu l'ultima, bensì, ormai separata da Gresini Racing divenuta costruttore a pieno titolo, fece un salto fino al terzo posto, a soli otto punti dalla seconda (Yamaha), anche se ancora lontanissima dalla Casa di Borgo Panigale (200 punti).

Va sottolineato che quella stagione Ducati contava su otto moto in griglia, mentre Aprilia aveva solo le due del team ufficiale. Anche se per la classifica costruttori si somma solo il miglior risultato di qualsiasi pilota del marchio, avere sei moto in più dava a Ducati un chiaro vantaggio, poiché regolarmente c'era uno dei suoi piloti nella parte anteriore.

Nel 2023, sebbene Ducati passò da otto a sei moto, con l'introduzione delle Sprint, il punteggio aumentò dai 25 punti massimi per fine settimana ai 37, sommando i 12 del sabato. Quell'anno,Ducati vinse 16 Sprint, mentre Aprilia ci riuscì solo una volta, con Aleix Espargaró a Barcellona. Alla fine dell'anno, Ducati si portò a casa il titolo Costruttori con 700 punti, 323 più di KTM e 374 più di Aprilia, di nuovo terza.

Nel 2024, Ducati rimase con sei moto e Aprilia acquisì le due del Trackhouse Racing, sommando quattro prototipi in griglia. Nonostante ciò, si mantenne la stessa tendenza: Ducati vinse per il terzo anno consecutivo il titolo piloti, questa volta con Jorge Martin, e dominò i sabati in modo schiacciante, fino al punto di totalizzare, a fine anno, 722 punti, 395 più della KTM e 420 in più di quelli dei rivali di Noale.

Il punto di svolta potrebbe collocarsi nel 2025, quando Aprilia ingaggiò Marco Bezzecchi e Martin, e cominciò a fornire moto competitive anche a Trackhouse, cosa che potenziò il rendimento della coppia formata da Raul Fernandez ed Ai Ogura.

Tuttavia, l'arrivo di Marc Marquez in Ducati lasciò senza opzioni tutti i suoi rivali, con la Casa bolognese che raggiunse un punteggio record nella storia della MotoGP: 768 punti. Aprilia, seconda per la prima volta nella sua storia, rimase a 350 punti

Quest'anno, alla sua 22° apparizione in MotoGP, il team di Noale potrebbe porre fine ad una serie senza successi e chiudere, allo stesso tempo, una dinastia dominante da parte della sua grande rivale Ducati.

In questo momento, a due Gran Premi dalla fine della stagione, quelli di Portogallo e Valencia, ci sono 74 punti in palio, e Ducati guida la classifica costruttori con 569 punti, otto in più dell'Aprilia (561), ed entrambe sono molto davanti a KTM, Honda e Yamaha.

Una distanza così ridotta che qualsiasi dettaglio può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Dopo non essere riusciti a gestire una stagione in cui sembravano chiari candidati al titolo piloti, a Noale farebbero bene a concentrare ora i loro sforzi sul conquistare un titolo a cui il pubblico attribuisce un valore relativo, ma che è quello che genera il maggior rispetto tra i costruttori.

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