MotoGP | Il talento di Pecco Bagnaia raccontato dai suoi tecnici

Dai primi successi di tre anni fa, Pecco Bagnaia ha scritto le prime pagine di un capitolo che promette di entrare nella storia della MotoGP. In 99 Gran Premi disputati nella classe regina, ha collezionato 45 podi (quasi una gara su due) e 25 vittorie, diventando dall'inizio dell'estate il pilota Ducati più vincente del campionato, meglio di Casey Stoner e Andrea Dovizioso.

In questa fase della stagione, in cui sta difendendo il suo titolo per la seconda volta, Bagnaia ha già vinto sette Gran Premi, lo stesso numero che ha raggiunto negli ultimi due anni alla fine del campionato. Continuando a fare sempre meglio, è riuscito a ridurre il numero di errori che commette nei momenti cruciali, rendendolo, a 27 anni, un vero e proprio punto di riferimento nella MotoGP, pronto a lasciare il segno a lungo termine.

"È incredibile vedere quanto sia cresciuto come pilota, perché all'inizio aveva molti problemi con le gomme usurate e le frenate brusche, ma ora penso che sia il miglior pilota Ducati in queste due aree", ha spiegato all'edizione inglese di Motorsport.com Cristian Gabarrini, un fedele membro del clan di Bagnaia, responsabile del team tecnico da quando l'italiano è arrivato in MotoGP, dopo aver maturato esperienze di lavoro con alcuni dei più grandi nomi di questo sport, tra cui Casey Stoner e Jorge Lorenzo.

"La sua più grande qualità è la frenata", concorda con Motorsport.com Manuel Poggiali, che può basarsi sulla propria carriera per analizzare le prestazioni a cui ha un accesso privilegiato, in quanto coach dei piloti ufficiali Ducati. "Frena molto forte e più tardi rispetto agli altri piloti. In questa fase è difficile sorpassarlo e per Pecco è più facile, anche se al momento in MotoGP non è facile guidare normalmente quando si segue un altro pilota".

Avendo lavorato a stretto contatto con Bagnaia anche prima di entrare in Yamaha, dove ora lavora al fianco di Fabio Quartararo, l'ultimo pilota a battere il torinese in campionato, l'ingegnere Max Bartolini vede in Bagnaia un grande campione che non ha ancora esplorato appieno il suo talento.

"Dal punto di vista della guida, sono entrambi forti in frenata", descrive, interpellato da Motosprint su un parallelo Bagnaia-Quartararo. "‘Pecco più nella seconda parte, Quartararo nella frenata ’classica' di una volta. In certi momenti, Bagnaia è più riflessivo; Fabio è talento puro, entra in pista e ci dà dentro. Pecco calcola quello che fa quando serve. In termini di velocità, credo che Pecco non abbia ancora raggiunto il suo massimo potenziale, ne sono convinto".

Pecco Bagnaia è in grado di sopportare la pressione di avere Marc Marquez come compagno di squadra? Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha la capacità di crescere, di migliorare e di capire molte cose importanti della guida. Penso che stia continuando a migliorare, perché continua a mostrarci ancora più precisione rispetto a poche gare fa", aggiunge Cristian Gabarrini.

"È migliorato in tutte le aree. Alcune, come la velocità sul giro, erano presenti fin dall'inizio. La aveva già, ma, ad esempio, il fatto di condurre una gara, di non commettere errori e di mantenere un ritmo molto costante, lo ha fatto anno dopo anno, gara dopo gara. Quindi non credo che si fermerà", ha aggiunto Cristian Gabarrini, fiducioso di ciò che il suo pilota sarà in grado di dimostrare quando cambierà compagno di squadra.

La pressione? "Pecco la gestisce molto bene"

Oltre a lottare per il terzo titolo consecutivo, Pecco Bagnaia si sta preparando per la prossima sfida che lo attende, quando Marc Marquez entrerà a far parte del team ufficiale Ducati al suo fianco nella prossima stagione. Un cambiamento che potrebbe essere visto come una fonte di preoccupazione per l'italiano, dato che i bookmaker sembrano già convinti che il #93 sarà inarrestabile una volta che avrà il pieno possesso della Ducati più evoluta possibile. Tuttavia, il suo ingegnere non vede alcun motivo per preoccuparsi dell'atmosfera che si respirerà nei box quando il pilota più vincente della MotoGP diventerà il suo compagno di squadra.

Cristian Gabarrini è semplicemente certo che il suo pilota sappia come gestire la pressione: "Ogni volta che si guida una moto rossa, c'è pressione e, secondo me, Pecco la gestisce molto bene. In alcune gare difficili, ha mostrato in diverse occasioni di poter essere in difficoltà, ma poi ha concluso bene la gara. Non ha mai perso la testa della corsa".

"È forte mentalmente", aggiunge Manuel Poggiali. "Ha commesso degli errori, come tutti, ma si vede che è cresciuto con essi. Capisce perché ha sbagliato. Questa è una delle sue più grandi qualità, ed è la mentalità di un campione".

Interviste a cura di Adam Wheeler