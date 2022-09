MotoGP | Il sorpasso di Bagnaia non preoccupa Aleix Espargaro

Carica lettore audio

Aleix Espargaro, come in Austria quindici giorni fa, si è classificato sesto e ha continuato a perdere punti dal leader del Campionato del Mondo Fabio Quartararo, anche se si è trattato solo di poche lunghezze, che lo hanno portato a -33.

Quello che è cambiato è che il pilota dell'Aprilia ha perso il secondo posto in classifica generale a favore di Pecco Bagnaia, che con la sua quarta vittoria consecutiva si è portato al secondo posto, cosa che ad Aleix interessa "zero", essendo concentrato esclusivamente sul leader.

Il pilota di Granollers aveva individuato il circuito austriaco e quello di Misano come difficili per lui, ponendosi l'obiettivo di perdere meno punti possibile.

"Non sono stato molto competitivo per tutto il weekend, in gara non mi sono sentito male, soprattutto all'inizio. pensavo di poter prendere Fabio, ma non ero al livello di Maverick", ha detto riferendosi al compagno di squadra Vinales, alla fine terzo.

"La verità è che Maverick qui è sempre stato molto veloce e nei cambi di direzione non sono riuscito a tenere il passo con la sua velocità", ha aggiunto.

Aleix è sollevato per essere uscito da queste due gare "complicate" per lui.

"All'inizio dell'anno avevo detto che l'Austria e Misano erano due gare che mi preoccupavano molto, ed abbiamo conquistato due sesti posti. Prima di Assen eravamo a 32 punti di distanza dal leader, ora siamo a 33. Dobbiamo essere ottimisti, perché l'anno scorso avremmo fatto una festa per un sesto posto".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix è stato veloce nei primi due terzi di gara, ma ha individuato ciò che gli ha impedito di stare più avanti.

"Sarei dovuto partire più avanti sulla griglia di partenza. I primi giri sono stati molto buoni, ma se mi fossi qualificato bene sarei stato con i primi tre, dietro a Maverick, e forse avrei resistito. In molti giri avevo il loro stesso ritmo. Ma sappiamo che in MotoGP se non si parte dalla prima fila è tutto più difficile".

L'Austria e Misano erano già segnate come gare negative per Aleix, ma ora arrivano i circuiti buoni per il catalano e la RS-GP sembra essere al suo meglio.

"Abbiamo un buon piano per il motore e ora arrivano le gare fuori dall'Europa: quest'anno siamo stati più competitivi delle Yamaha e delle Ducati fuori dall'Europa. Ovviamente mi sarebbe piaciuto recuperare punti, ma abbiamo affrontato due circuiti molto difficili e sono ancora a 33 punti, non è molto. Devo aver fatto qualcosa di buono finora per essere così vicino rispetto al leader in questa fase del campionato. Quindi siamo fiduciosi".

Pecco Bagnaia sembra molto solido e forte in questo momento, e ora è salito al secondo posto nella classifica generale (30 punti dietro a Fabio), davanti ad Aleix.

"Perfetto, sono a 33 punti dal leader", una risposta che non lascia dubbi, il pilota dell'Aprilia vede il francese come un rivale ancora più importante dell'italiano. "Cosa vogliamo, essere primi o secondi nel Mondiale?... beh, siamo a 33 punti", insiste Aleix, che quando gli viene ricordato che ora è terzo in campionato assicura che per lui conta "zero".