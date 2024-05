MotoGP | Il promoter del GP d'India cancella l'evento di quest'anno

La società Fairstreet Sports, organizzatrice dell'evento insieme alla Dorna, che invece è la detentrice dei diritti del campionato, ha annunciato martedì che la seconda edizione dell'evento sul Buddh International Circuit, che avrebbe dovuto tenersi nel weekend del 20-22 settembre, non avrà luogo.

L'intenzione di Dorna è quella di riprogrammare per la stessa data il Gran Premio del Kazakistan, originariamente previsto per giugno ma rinviato a causa della tempesta che ha colpito il Paese lasciandolo parzialmente allagato.

Anche se la nota non parla esplicitamente di cancellazione, si dà per scontato che Fairstreet stia parlando di "spostare" la gara a marzo 2025, che sarebbe già la prossima stagione.

"È stato deciso collettivamente di spostare la gara a marzo dell'anno prossimo, in particolare nella prima o nella seconda settimana", ha dichiarato Pushkar Nath Srivastava, CEO di Fairstreet, in una dichiarazione a cui ha avuto accesso Motorsport.com.

Nella dichiarazione, il dirigente fa riferimento alle condizioni meteorologiche per giustificare la decisione di non organizzare l'evento del 2024. Tuttavia, a Motorsport.com risulta che la vera ragione sia la violazione del contratto firmato a suo tempo con Dorna, in relazione all'aspetto economico. "Le difficili condizioni meteorologiche di settembre pongono sfide significative sia per i piloti che per i commissari, come già osservato lo scorso anno", prosegue la notifica.

Nelle prossime ore Dorna dovrebbe rilasciare una dichiarazione con cui spiegherà il suo punto di vista sulla questione e se intende includere il Kazakistan nel calendario definitivo. Se non potrà essere disputato in quel particolare fine settimana, è probabile che anche l'evento del Sokol International Circuit venga cancellato, lasciando il campionato ridotto a 19 gare.

Il calendario della MotoGP 2024, pubblicato alla fine dello scorso anno, prevedeva 22 gare, le stesse dell'anno precedente, ma la sospensione del Gran Premio d'Argentina lo ha ridotto a 21, che ora, con il "trasferimento" dell'India e l'incertezza del Kazakistan, potrebbe ridurre il numero di gare allo stesso numero di quelle disputate nel 2023.

La prima edizione del Gran Premio d'India della MotoGP, disputata a fine settembre dello scorso anno, si è conclusa con la vittoria di Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Fabio Quartararo.