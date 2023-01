MotoGP | Il primo allenamento di Mir da pilota Honda con la CBR

Carica lettore audio

Restano solo due settimane prima che i team e i piloti della MotoGP diano inizio alla pre-stagione 2023, così i protagonisti si preparano già al nuovo campionato. Se la scorsa settimana Marc Marquez ha mostrato il ritorno in pista con una Honda CBR600RR, questa volta è stato il turno di Joan Mir, che a Cheste ha girato con una CBR1000RR-R.

Questa è la prima volta in cui vediamo l’ex pilota Suzuki in una giornata di prove in sella a una moto della Casa dell’ala dorata (almeno di strada, dato che ha aveva già mostrato mentre faceva motocross con una CRF). Per questione di contratti, i piloti non vestono i colori del loro nuovo team o guidano moto del nuovo costruttore fino a quando non termina l’anno (per convenzione scadono il 31 dicembre). Nel caso di Mir e Alex Rins, neo piloti Honda, l’accordo era di non fare alcuna dichiarazione prima che scattasse il nuovo anno.

Quella del 2023 sarà la prima stagione di Joan Mir fuori dall’orbita di Hamamatsu da quando è approdato alla classe regina nel 2018. Il maiorchino ha raggiunto il suo apice nel 2020, quando è riuscito a conquistare il titolo mondiale con sorpresa di molti. Tuttavia, da quel momento non è più riuscito a rendere allo stesso livello, e la stagione 2022 è stata particolarmente dura per lui, con un elevato numero di errori e cadute che gli hanno impedito di salire sul podio per tutto l’anno.

Nemmeno il suo futuro si prospetta troppo semplice, dato che raccoglie il testimone di un Pol Espargaro molto deluso dalla Honda RC213V. La moto giapponese sta attraversando dei momenti critici, specialmente dall’assenza di Marquez per il suo infortunio, e solo l’otto volte iridato è riuscito a ottenere buoni risultati la scorsa stagione.

“Sto affrontando questa nuova tappa in una maniera decisiva. La potremmo definire come una seconda tappa e un momento in cui tutto può andare bene o molto male. La affronto con molta voglia di arrivare a questo team, penso che lo faremo nel modo giusto e credo che potremo fare delle belle cose”, ha dichiarato Mir in un’intervista pubblicata dallo stesso team.