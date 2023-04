MotoGP | Il podio non basta a rassicurare Quartararo

Fabio Quartararo non cerca di nascondere il suo difficile inizio di campionato condendo le sue parole con falso ottimismo. Ammette che il podio che domenica ha impreziosito la sua primavera ad Austin "fa piacere", sia per il risultato in sé che per il ritmo che gli ha permesso di ottenerlo, ma non si azzarda a dire di essere "rassicurato".

"È vero che la sensazione è buona. A Portimão avevamo la velocità, ma le partenze sbagliate e i problemi di sorpasso hanno portato ad un risultato negativo. In Argentina il ritmo c'era, anche se Nakagami mi ha colpito e mi sono ritrovato ultimo. Un podio è positivo, ma mancano ancora molte cose per essere davvero sempre davanti", analizza il francese.

Fabio Quartararo ha descritto più volte questi elementi mancanti. Oltre alla scarsa velocità massima della Yamaha, che è stata notevolmente incrementata dal nuovo motore, c'è una profonda difficoltà a lottare contro le V4 che compongono il resto dello schieramento e a fare affidamento sul punto di forza della M1, la sua velocità in curva, per rappresentare una minaccia e fare dei sorpassi.

Dopo la gara, il suo team manager Massimo Meregalli ha elogiato la guida intelligente di Quartararo ad Austin e quel "10% in più" che ha aggiunto al suo solito impegno totale. "È necessario dare più della perfezione per ottenere un buon risultato", ha detto il pilota, intervistato a margine della presentazione del GP di Francia a Parigi martedì.

"Soprattutto i primi due giri sono i più importanti", ha detto. "Francamente, credo che l'80% della gara si svolga nei primi giri. Le qualifiche e i primi giri sono il 90%. Il ritmo, più o meno, ce l'abbiamo sempre, ma sono le qualifiche e il primo giro ad essere molto importanti per noi".

Se il terzo posto in Texas non lo rassicura, cosa permetterà a Fabio Quartararo di guardare positivamente alla stagione che lo attende? "Mi rassicurerà vedere che possiamo davvero lottare per un'ottima posizione in qualifica e vedere le prestazioni della nostra moto", risponde.

E ci ricorda quello che questo podio non mostra: "Sono stato superato da Marini sul rettilineo: 14 km/h di differenza. Sapendo che abbiamo fatto un passo avanti sulla velocità, è comunque enorme. Su una media di 20 giri ad Austin, se si conta il tempo perso sul rettilineo, è enorme. Non so quando saremo rassicurati, ma è importante lavorare e cercare di mantenere la calma".

"A poco a poco, possiamo fare grandi cose", cerca di credere. Ma per tutto questo, è apertamente pessimista sul titolo e non sarà questo risultato a fargli cambiare idea: "Per il momento, no. Mi sento bene, ma ci manca ancora un po' di velocità per lottare davvero per il titolo. Pecco [Bagnaia] è più veloce di noi di due o tre decimi, quindi finché non troveremo quei due-tre decimi, lottare per il campionato non è in programma".

Nessuna grande aspettativa per il test di Jerez

A questo punto, con solo tre dei 21 Gran Premi di questa stagione da record disputati, sembra prematuro trarre conclusioni, soprattutto perché si avvicina uno degli eventi più attesi della prima parte del campionato: un test che si terrà a Jerez il giorno successivo al prossimo round.

Situata nella posizione ideale per consentire ai costruttori di presentare ai loro piloti un'ulteriore serie di innovazioni dopo quelle sviluppate durante pausa invernale, questa giornata può consentire loro di correggere alcune difficoltà e ha già dimostrato in passato di poter rappresentare un punto di svolta nel campionato.

Ma Fabio Quartararo non si aspetta cambiamenti decisivi nel box Yamaha. "Onestamente, non sarà molto importante perché non abbiamo molte cose da provare", anticipa. "Sicuramente sarà molto importante vedere se ci sono delle piccole differenze. So che Cal (Crutchlow) sta facendo dei test ad Aragón (questa settimana), quindi proverà già quello che dobbiamo provare per il test di Jerez, ma purtroppo non ci saranno grandi cambiamenti".

Il cambiamento che il Campione del Mondo 2021 sta cercando deve essere più profondo e tutte le difficoltà che descrive non fanno altro che puntare gli occhi sul quattro cilindri in linea della Yamaha, che ora sembra dominato dal resto del gruppo. "Onestamente, non ho alcuna esperienza tra V4 o in linea, perché ho sempre guidato una moto con cilindri in linea", sottolinea il pilota. "Le differenze non le conosco, ma quello che vedo è che le Ducati vanno molto più veloci di noi, così come le Aprilia e praticamente tutte le moto che sono sulla griglia della MotoGP, quindi se questa è la soluzione per andare davvero più veloci, penso che si debba fare".

"Ma poi so che nelle corse la cosa più importante è avere la capacità di sorpassare e al momento non ce l'abbiamo, è questo che ci manca", ha concluso Fabio Quartararo.