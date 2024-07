MotoGP | Il paradosso delle concessioni: tutto cambia per restare uguale

Con le nuove modifiche regolamentari entrate in vigore dopo il voto unanime di tutti i costruttori, Yamaha e Honda sono state classificate nella categoria D. Questo permette loro, tra le altre cose, di girare con i propri piloti titolari ogni volta che vogliono ed effettuare modifiche al motore, che per gli altri marchi sono congelati. Una semplice occhiata alle statistiche può portare a pensare che questo trattamento di favore, non solo non ha giocato a favore degli unici due costruttori giapponesi del campionato, ma è stato anche controproducente.

Passate le prime nove gare del calendario, il pilota Yamaha meglio piazzato è Fabio Quartararo, che occupa la 15^ posizione nella classifica, con un totale di 44 punti. Anche l’anno scorso, El Diablo era il più competitivo del suo marchio, ma si trovava quattro posizioni più in alto (11°) nella generale e aveva 65 punti, 21 in più di questa stagione. Inoltre, era riuscito a salire sul podio ad Austin (aveva chiuso terzo), concludendo cinque gare in top 10, cosa che quest’anno è riuscito a fare solo due volte.

Se spostiamo lo sguardo all’altro lato del box, il declino è ancora più grande: nel 2023, Franco Morbidelli era 12° proprio alle spalle del nizzardo e con 6 punti meno di lui. Ora, Alex Rins, che ha sostituito il romano quando ha firmato con Ducati Pramac, è 21° con solo 8 punti quando siamo arrivati a metà di questo 2024. Ad ogni modo, vale la pena sottolineare che Rins ha cominciato la sua avventura in Yamaha molto provato dal punto di vista fisico, a seguito della frattura alla gamba che ha avuto più di un anno fa al Mugello.

Se l’esempio di Yamaha è già di per sé notevole, quello di Honda è impressionante. A questo punto della scorsa stagione, proprio Rins era la punta di diamante del marchio dell’ala dorata dopo aver trionfato ad Austin per poi essere caduto rovinosamente al Mugello. Nonostante avesse saltato quattro gare, lo spagnolo, allora pilota LCR, era il migliore dei piloti Honda, in 13^ posizione nella generale con 47 punti.

Quest’anno, è Joan Mir a guidare il gruppo dei piloti HRC in MotoGP, anche se è 18° in campionato con solo 13 punti e senza essere ancora mai riuscito a tagliare il traguardo nelle prime dieci posizioni. Proprio dietro di lui c’è Johann Zarco, 19°, con un punto in meno. Poi troviamo Takaaki Nakagami in 20^ posizione con 10 punti. Ancora più indietro c’è Luca Marini, 23° e ultimo tra i titolari, ma che in Germania ha conquistato il suo primo punto chiudendo 15°.

Honda resta indietro nonostante le concessioni

Al Sachsenring, la migliore Honda è stata quella di Nakagami, 14°, che ha tolto 12 secondi al tempo del 2023 (anche l’anno scorso è stato il migliore dei piloti Honda). Il tempo di quest’anno del giapponese è stato simile a quello con cui Jorge Martin ha vinto la gara nel 2023. Tuttavia, quest’anno Pecco Bagnaia è stato 12 secondi più veloce del madrileno lo scorso anno. Su questo parametro, Quartararo è stato 18 secondi più veloce rispetto al 2023, circostanza che porta a pensare che Yamaha stia reagendo più rapidamente di Honda.

Qualsiasi cambiamento regolamentare richiede un po’ di tempo per cominciare a dare i suoi frutti. Ancora di più in due aziende giapponesi, fedeli per decenni alla loro filosofia molto conservatrice. Le concessioni invitano a cambiare il passo e sembra che Yamaha sia più aperta a provare nuove strade. L’incorporazione di Max Bartolini come direttore tecnico e di Marco Nicotra nel reparto aerodinamico sono la personificazione di quest’aria nuova che si sta respirando nella Casa di Iwata.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Oltre a ingaggiare questi due pilastri, entrambi provenienti da Ducati, Yamaha ha cambiato radicalmente i suoi protocolli, spostando dal Giappone all’Europa gran parte delle operazioni e il disegno di parti rilevanti della moto. Per esempio: ricorrere a Dallara, in Italia, ha ridotto moltissimo i tempi di attesa da quando una componente aerodinamica viene disegnata a quando si mette alla prova sulla moto. Prima tutto doveva passare dal Giappone, dove a volte i processi si facevano molto lunghi.

“Non solo la comunicazione è migliorata molto, ma tutto va anche molto più veloce. Chiediamo qualcosa e si prova in molto meno tempo di prima. L’impegno che ho chiesto quando ho rinnovato è stato mantenuto”, ha riconosciuto Quartararo qualche giorno fa, quando Motorsport.com gli ha domandato se ci fosse stata o meno una reazione nel team, come gli aveva promesso Lin Jarvis per convincerlo a rinnovare. L’altra promessa, quella di recuperare il team satellite, è stata formalizzata qualche giorno fa, quando è stata ufficializzata la collaborazione con Pramac a partire dal 2025.

Yamaha ha già corso con due configurazioni di motore diverse grazie alle concessioni, che hanno permesso di “scongelare” i suoi propulsori e quelli di Honda. Quest’ultima, al contrario, è molto più pigra quando si tratta di sperimentare con il suo modo tradizionale di fare le cose. Infatti, fino a pochissimo tempo fa, i tecnici giapponesi si arrovellavano sul concetto di motore ideale del loro prototipo. Nella versione attuale della RC213V, il propulsore gira in avanti, mentre quello di tutti gli altri gira indietro. “Per noi era già chiaro che fosse necessario cambiare. Mancava che i giapponesi si convincessero di questa cosa”, ha commentato Mir qualche settimana fa.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Indipendentemente dal fatto che lo facciano o meno, sia Yamaha che Honda considerano i test successivi al Gran Premio di San Marino come un’occasione che consentirà di valutare l’effetto delle concessioni. “Lì speriamo di avere una moto abbastanza diversa, e che sarà il riflesso di tutte le conclusioni di questa prima parte di stagione”, racconta una fonte del dipartimento tecnico di Honda all’autore di queste righe.

Arrivati alla pausa estiva, primo punto di valutazione delle concessioni introdotte, nessuno dei due marchi giapponesi si è avvicinato al 35% dei punti che devono accumulare per passare alla categoria successiva. La Casa di Iwata ha anche perso un 6% (quindi 21%) e quella di Tokyo un 5% (dunque il 16%). Anche se in maniera meno evidente, la stessa cosa succede con KTM, che ha perso un 1%, mentre Aprilia ha guadagnato il 5% ed entrambe rimangono nella classe C. Ducati, dalla sua posizione di grande dominatrice, rimane l’unico costruttore nel gruppo A, restando sopra al 95% dei punti. Dunque, tutti i team continueranno fino alla fine della stagione nelle stesse condizioni per quanto riguarda le concessioni.