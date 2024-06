MotoGP | Il Mugello è "Azzurro" con la doppietta Bagnaia-Bastianini!

La Ducati non avrebbe potuto chiedere di meglio al weekend del Mugello. Nella domenica in cui ha deciso di celebrare le Nazionali italiane con una livrea Azzurra, sono stati proprio i piloti di casa nostra a regalarle uno stepitoso 1-2, con Pecco Bagnaia che si è regalato il terzo successo consecutivo nel Gran Premio d'Italia, precedendo un Enea Bastianini a dir poco gagliardo negli ultimi due giri, nei quali ha letteralmente "sverniciato" il tandem spagnolo formato da Jorge Martin e Marc Marquez.

Bagnaia aveva bisogno di un weekend perfetto in Toscana per rilanciare la sua candidatura al tris iridato e anche oggi ci ha messo poche centinaia di metri ad annullare la tanto discussa penalità di tre posizioni in griglia che gli era stata rifilata venerdì per un presunto impeding ai danni di Alex Marquez. Scattato dalla quinta casella, si è portato subito in seconda posizione alla San Donato, ma alla Luco si è infilato di forza all'interno di Martin, prendendo subito il comando delle operazioni.

A quel punto ha provato ad imprimere un ritmo infernale alla gara, girando costantemente sul passo tra l'1'45" alto e l'1'46" basso, tenendosi sempre un cuscinetto di margine nei confronti di Martin, ma anche del tandem composto da Bastianini e Marquez, che seguivano in terza ed in quarta posizione. Per buona parte della corsa, le posizioni sono rimaste invariate, almeno fino a 6 giri dal termine, quando Marquez è riuscito a trovare il varco per infilare Bastianini alla San Donato.

Bagnaia sembrava in totale gestione, ma a tre giri dal termine ha commesso un errore, che ha permesso a Martin di rifarsi sotto, arrivando ad appena tre decimi. La sua reazione però è stata veemente, perché al penultimo giro ha firmato un 1'46"3 che ha chiuso definitivamente i giochi, consegnandogli la sua quarta affermazione stagionale, la 22° in carriera in MotoGP.

Ma è qui che è entrato in azione un Bastianini finalmente in versione "Bestia": prima al penaultimo giro è entrato di forza all'interno di Marquez alla Scarperia, prendendosi la terza posizione. Poi, nella tornata conclusiva, è andato ad incollarsi al codone di Martin, inducendolo ad un piccolo errore che però ha pagato a caro prezzo. "Martinator" è andato leggermente largo alla Bucine, lasciando un varco che Enea ha sfruttato per soffiargli la piazza d'onore e permettere a Bagnaia di guadagnare 4 punti ulteriori sullo spagnolo, tornando a -18. Di fatto, il suo gap si è più che dimezzato rispetto a Barcellona.

Dopo sei podi consecutivi, dunque, si interrompe la striscia di Marc Marquez, che questa volta deve accontentarsi del quarto posto, vedendo risalire a 35 punti il suo gap in classifica. Piccolo riavvicinamento invece per Bastianini, che ora è a -57 e proprio nel momento in cui la scelta per il futuro del team ufficiale sembrava riservata ai due spagnoli manda un segnale importante.

Dopo aver provato a tenere il ritmo delle Ducati nella prima parte di gara, Pedro Acosta si è piano piano staccato, chiudendo quinto con la sua GasGas Tech3, rifilando però oltre otto secondi alla più vicina delle altre KTM, che è quella di Brad Binder in decima posizione.

Forte del quarto posto di ieri, anche Franco Morbidelli ha avuto un ottimo segnale di competitività ritrovata, rimanendo per mezza gara nel trenino dei migliori e chiudendo poi sesto con la sua Ducati, giusto davanti alla GP23 di un Fabio Di Giannantonio autore di una bellissima rimonta che lo ha portato dal 14° posto in griglia al settimo finale. Anche il romano quindi sta vivendo un momento positivo, soprattutto se si pensa che il suo compagno Marco Bezzecchi ha chiuso solo 13° invece dopo una prova incolore.

In ottava posizione c'è la prima delle Aprilia con Maverick Vinales. Lo spagnolo è stato l'unico a montare la gomma media sulla sua RS-GP e la sua scelta non sembra aver pagato, perché ha perso posizioni nelle prime fasi e poi non è più riuscito a riguadagnarle. E' comunque andato meglio dei compagni di marchio, visto che Aleix Espargaro, Raul Fernandez e Miguel Oliveira sono rimasti tutti fuori dalla top 10.

Il secondo tempo di Alex Rins nella giornata di venerdì invece era stato solo un'illusione per la Yamaha, che oggi è tornata a fare i conti con la sua dura realtà: lo spagnolo ha preso un punticino con il 15° posto, mentre Fabio Quartararo si ritrova addirittura in 18° posizione, ma comunque davanti alle due Honda di Johann Zarco e Luca Marini, che sono state le uniche RC213V al traguardo. Chiude il gruppo l'Aprilia della wild card Lorenzo Savadori.