MotoGP | Il Mugello apre il Prato: biglietti in vendita

Lo stato di emergenza dichiarato dal Governo è finito ad aprile, e con lui anche le restrizioni che hanno reso le ultime due stagioni del mondiale diverse dal solito. Il 2022 però si presenta con un’apertura verso la normalità piena e l’Autodromo del Mugello ha deciso di mettere in vendita i biglietti per il Prato.

Dopo un GP a porte chiuse e altri con un pubblico limitato, finalmente tornano a riempirsi le colline che circondano il Circuito del Mugello, teatro del Gran Premio d’Italia che avrà luogo nell’ultimo weekend di maggio. Già da oggi sul sito di TicketOne è possibile acquistare i vari pacchetti (TRIBUNA Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58), compreso l’abbonamento Prato valido 3 e 2 giorni, oltre a quello per la domenica.

Le vendite prevedono diversi sconti dedicati alle donne, ai giovani e ai giovanissimi: infatti con la prevendita si avrà un 10% di sconto su prezzo finale, ma la promozione è valida fino al 17 aprile 2022. La prevendita è aperta anche per le Vip Hospitality Terrazza Gold e Terrazza Platinum, da cui si gode di una vista mozzafiato sul circuito.

Il Gran Premio d’Italia al Mugello continua dunque a rappresentare una grande festa per gli appassionati, che hanno da sempre riempito le tribune colorandole di giallo, da qui il nome “Mugiallo” che comparve anche su un casco celebrativo di Valentino Rossi. Il Dottore infatti è sempre stato un grande protagonista e il pilota più acclamato sulla pista toscana. Quest’anno non sarà in griglia di partenza perché ormai ritirato, ma la sua presenza continuerà ad essere molto forte per tutto l’Autodromo.

“Dopo due anni difficili, il Mugello torna finalmente ad aprire le porte al pubblico, grande protagonista insieme ai piloti in pista di uno show che tutto il mondo ci invidia. Sono veramente entusiasta che oltre alle tribune ci sia la possibilità di aprire il prato ai tifosi per creare quel colpo d’occhio di colore e passione che è diventato un segno distintivo e simbolo del Mugello. Il calore dei tifosi che assiepano le colline e le tribune del Mugello anche quest’anno sarà una motivazione in più a far bene per i campioni in pista. Il divertimento è assicurato anche grazie allo straordinario successo che stanno riscuotendo i piloti e le Case Italiane Aprilia e Ducati”, ha affermato Paolo Poli, AD dell’Autodromo Internazionale del Mugello.