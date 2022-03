MotoGP | Il Mooney VR46 Racing Team cerca il riscatto a Mandalika

Carica lettore audio

Una cornice esotica, quella dell’Isola di Lombok, per la new entry nel calendario MotoGP 2022: il GP dell’Indonesia, con i piloti del Mooney VR46 Racing Team che tornano in pista al Pertamina Mandalika Circuit a poco più di un mese di distanza dal test ufficiale MotoGP.

In zona punti in Qatar dopo un weekend complicato, ma anche velocissimo a Mandalika nella pre-season, Luca Marini è pronto a tornare al lavoro sulla Ducati Desmosedici GP per avvicinare il gruppo dei più veloci davanti ai calorosi fan Indonesiani.

"Secondo GP della stagione in Indonesia, un nuovo tracciato all’interno del calendario 2022. Correremo qui per la prima volta dopo i test dello scorso febbraio dove siamo stati particolarmente competitivi e dopo il GP del Qatar. Una pista particolare, veloce e un pubblico di casa che non vede l’ora di supportarci e di farci sentire tutto il suo calore", ha detto Marini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: MotoGP

Settimana impegnativa anche per Marco Bezzecchi che ha i primi punti mondiali nel mirino. In scia ai più veloci dalle prime libere a Doha, è pronto a fare un ulteriore step in avanti e ad accorciare le distanze.

"Sono contento di tornare in moto per la seconda gara della stagione: in Qatar, tolta la caduta in gara, abbiamo lavorato molto bene e le sensazioni sono state sempre positive. A Mandalika poi abbiamo già fatto i test e sarà interessante capire da che punto partiremo, sono curioso", ha detto Bezzecchi.

Prima di raggiungere Lombok, tappa per entrambi a Jakarta dove, insieme ad altri piloti MotoGP, parteciperanno al pre event ufficiale: in sella a delle Ducati stradali incontreranno il Presidente dell’Indonesia prima di dare il via ad una parata per le vie della capitale.