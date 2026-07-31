MotoGP | Il Mondiale 2027 scatterà in Thailandia il primo weekend di marzo

Il Mondiale 2026 non si è ancora concluso, ma lo sguardo del paddock è già rivolto al futuro e alla prossima stagione. L’anno della grande rivoluzione tecnica in MotoGP, quello che segnerà l’addio ai motori 1000cc in favore del ritorno agli 850cc, scelta pensata per contenere velocità di punta ormai ritenute eccessivamente pericolose sui rettilinei, ha finalmente una data di inizio: il weekend dal 5 al 7 marzo 2027.

Per il terzo anno consecutivo sarà la Thailandia a inaugurare il Mondiale, ospitando al Chang Circuit di Buriram anche il secondo e ultimo test in vista dell’inizio della stagione. L’entusiasmo attorno alla tappa di Buriram è confermato dai numeri: ben 228 mila spettatori hanno seguito l’evento nel corso dei tre giorni, testimonianza di una passione locale in continua crescita.

Sarà un’occasione cruciale per valutare e interpretare il lavoro svolto sulle moto costruite secondo il nuovo pacchetto regolamentare. Un aspetto da non sottovalutare riguarda l’introduzione della telemetria aperta e condivisa, che per la prima volta permetterà alle squadre di analizzare in modo più approfondito il comportamento dei rivali.

Al momento, dietro le quinte, le squadre sono già al lavoro per studiare le nuove moto, concentrandosi soprattutto sul motore più che sul pacchetto aerodinamico. Un’interpretazione più vicina a ciò che vedremo il prossimo anno dovrebbe emergere nelle prove di fine stagione, quando i team inizieranno a mostrare soluzioni tecniche più definite.

L’altra grande novità sarà il debutto delle gomme Pirelli, con il costruttore italiano pronto a subentrare a Michelin, che ha scelto di lasciare la serie dopo oltre dieci anni di collaborazione. Un cambiamento che aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla nuova era della MotoGP, perché richiederà ai team di adattarsi a caratteristiche diverse nella gestione degli pneumatici.

“Ospitare l’apertura della stagione per il terzo anno consecutivo è la prova della straordinaria partnership costruita in Thailandia e dell’incredibile passione dei tifosi”, ha sottolineato Carmelo Ezpeleta, CEO del MotoGP Group, parlando di una partnership solida e di un luogo che ha saputo elevare il proprio ruolo nel campionato.

“Buriram ha costantemente offerto uno degli eventi migliori del nostro calendario, rendendolo il luogo ideale per inaugurare la nuova era tecnica della MotoGP. La prima gara sotto il regolamento 2027 segnerà l’inizio di un capitolo entusiasmante per il nostro sport, e siamo felici di iniziare questo viaggio in Thailandia”.