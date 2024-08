MotoGP | Il Mondiale 2025 sarà presentato in un evento con tutti i team a Bangkok

L'iniziativa, della quale i team hanno discusso giovedì in una riunione ad Aragon, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione dei team (IRTA), è ancora in fase di definizione. Soprattutto perché alcune strutture preferirebbero organizzare i propri eventi, per accentrare l'attenzione dei media.

L'idea di organizzare questo tipo di presentazione non è nuova. Infatti, la Dorna aveva già preso in considerazione questa possibilità l'anno scorso, anche se in quell'occasione la sede scelta era il Marocco. Alla fine l'operazione non si è concretizzata, anche se è stata presa nota per il futuro.

In attesa di conferme ufficiali nei prossimi giorni, tutto sembra pronto per la grande presentazione della stagione che avverrà il 9 o 10 febbraio, tra i due turni di test pre-stagionali, che si concentreranno nel continente asiatico.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, i test si svolgeranno in Malesia, come di consueto, e a Buriram. Nel primo caso, Sepang dovrebbe ospitare il cosiddetto shakedown, con tre giorni di prove che si svolgeranno tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Tre giorni dopo, inizieranno i test collettivi, sempre sulla pista malese, nella seconda settimana di febbraio (sulla carta, dal 5 al 7). Tre giorni più tardi, la presentazione avrà luogo a Bangkok, prima del secondo test collettivo in Thailandia, previsto per il 13 e 14 febbraio. Tuttavia, queste date possono variare di uno o due giorni, in quanto dipendono dalla possibilità di trovare una soluzione logistica.

Successivamente, le squadre avranno due settimane per mettere a punto le loro moto, prima che il Campionato del mondo prenda il via sul circuito di Buriram il fine settimana del 2 marzo. Il calendario completo dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.