MotoGP | Il mercato piloti 2027 è entrato nel vivo: ecco il punto dopo i primi annunci

Il cambio di era in MotoGP, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico per la stagione 2027, insieme all'accordo dei costruttori per restare nel campionato fino alla fine del 2031, provocheranno il più grande scossone sulla griglia della classe regina da molti anni a questa parte. Cambiamenti che erano stati concordati poco a poco dall'inizio dell'anno e che ora, siglato il "Patto della Concordia", hanno portato a molte ufficializzazioni.

Di fatto, in attesa di altre conferme, tutta la griglia è praticamente chiusa ad eccezione del team Tech 3, struttura satellite della KTM.

Qui sotto potete vedere come sarebbe la griglia di piloti e team della MotoGP per il prossimo anno e quali di questi cambiamenti sono già stati ufficializzati. Mettiamo in grassetto e con link quelli già confermati, in grassetto i piloti che avevano già un contratto per il 2027, e in corsivo quelli non ancora ufficializzati.

Così si presenta la griglia provvisoria della MotoGP 2027: team e piloti

Il rookie Diogo Moreira ha un contratto, ma potrebbe anche muoversi, sebbene sempre all'interno dei ranghi della Honda, verso il team ufficiale.

Il susseguirsi degli annunci dei costruttori è iniziato a fine giugno. Come avevamo segnalato su Motorsport.com, il primo annuncio è stato il rinnovo di Marc Marquez per due stagioni con la Ducati, ufficializzato martedì 23 giugno. Dopo quell'annuncio, Ducati ha annunciato l'uscita di Pecco Bagnaia, e due ore dopo l'ingaggio dello spagnolo Pedro Acosta.

Aprilia, che aveva già anticipato tutti con il rinnovo di Bezzecchi ad inizio febbraio, ha annunciato un giorno dopo, il giovedì del GP d'Olanda, l'ingaggio di Pecco per assicurarsi una formazione 100% italiana.

Yamaha ha annunciato mercoledì 1 luglio la sua formazione ufficiale per il 2027, con Jorge Martín e Ai Ogura (che tre giorni prima aveva vinto ad Assen), dopo aver rivelato nella giornata precedente l'addio di Fabio Quartararo ed Alex Rins.

KTM non aveva particolare fretta di rendere pubblici i suoi ingaggi, ma lunedì 6 luglio ha ufficializzato l'arrivo di Alex Marquez, e poi ha fatto lo stesso con Fabio Di Giannantonio dopo che VR46 aveva salutato l'italiano (con questo video emozionante).

Piloti dei team factory MotoGP per il 2027: gli annunci che restano

Honda è sine die per annunciare l'ingaggio di Fabio Quartararo come suo nuovo pilota di riferimento, e si prenderà ancora del tempo per decidere se ad affiancare il francese nel team ufficiale sarà David Alonso o Diogo Moreira.

Piloti dei team privati MotoGP per il 2027: quelli che arrivano

Il resto dei team, quelli privati, mostrerà a sua le proprie carte. La prima squadra satellite a confermare la propria formazione per la stagione 2027 è stata il Gresini Racing. Gli uomini di Nadia Padovani hanno confermato giovedì 2 luglio che Joan Mir, con una moto ufficiale, e Dani Holgado, che salirà dalla Moto2, saranno la loro coppia per la stagione 2027. Inoltre, hanno confermato il rinnovo del loro accordo con Ducati, su base pluriennale.

Nel caso di LCR-Honda, se Moreira farà il salto nel team ufficiale HRC, sarà Alonso a prendere il suo posto, mentre Johann Zarco, in attesa che possa recuperare dai suoi infortuni, ha un contratto garantito per il 2027.

In Pramac-Yamaha hanno Toprak Razgatlioglu sotto contratto, e accanto a lui un altro rookie della Moto2 farà il salto, lo spagnolo Izan Guevara.

Da lì in poi c'è ancora qualche dubbio. Il Team VR46 si è garantito Fermin Aldeguer, mentre il suo compagno è in bilico tra Nicolò Bulega, che è la scommessa di Ducati, o Luca Marini, che se non troverà un'altra moto potrebbe tornare al suo vecchio box. In questo senso, il dubbio maggiore è ancora in Tech3, che fino al 30 giugno aveva un'opzione su Maverick Vinales e Enea Bastianini per trattenerli un altro anno. Tutto indica che Enea resterà libero di andare in Trackhouse-Aprilia, che vuole chiudere presto anche il rinnovo, per un anno, di Raul Fernandez. Per quanto riguarda Tech3, sta negoziando con Senna Agius, l'australiano della Moto2, oltre che con Marini e lo stesso Vinales, cosa che ritarderà i possibili annunci.

Piloti top fuori dalla MotoGP per il 2027

Con l'arrivo previsto di almeno quattro piloti dalla Moto2 - Alonso, Holgado, Guevara, Agius - e, con pochissime possibilità anche se non impossibile, Manu Gonzalez, la lista di piloti illustri che dovranno abbandonare la griglia della classe regina dopo molti anni e una buona manciata di vittorie è importante: Alex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder e non si esclude che anche Vinales si unisca a loro.

Al momento, le opzioni di Morbidelli risiedono nel tentare l'avventura del Mondiale SBK, dove anche Binder, Miller e Rins vedrebbero di buon occhio proseguire la loro carriera. Gli unici che finora si sono mantenuti convinti nell'assicurare che la SBK "non è un'opzione" sono Maverick e Marini.