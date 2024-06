MotoGP | Il grande pubblico torna al Mugello: 156.000 presenze nel weekend

Pecco Bagnaia e la Ducati mandano in estasi il Mugello, dominando un fine settimana fantastico che ha registrato ben 156.000 spettatori (82.000 la domenica).

La giornata di gara è stata un susseguirsi di emozioni a partire dalla parata dei piloti in pista, la Hero Walk e poi la griglia con gli sbandieratori di Castel San Barnaba, il tenore Maurizio Marchioni, fiorentino d’adozione e poi lo spettacolare passaggio degli Eurofighter del 51° Stormo di Istrana.

Pronti, via, il campione del mondo in carica con una partenza mostruosa ha recuperato 4 posizioni e alla seconda curva ha preso la testa del gruppo per poi condurre la sua Desmosedici GP, colorata di azzurro in omaggio alle Nazionali italiane dello sport, fino al traguardo finale.

Tifosi Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Una vittoria, la terza consecutiva sul circuito del Mugello, che conferma l'acuto nella Sprint Race di sabato pomeriggio. Secondo il suo compagno di squadra Enea Bastianini. La "Bestia", a due giri dalla fine, supera prima Marc Marquez, per poi compiere una impresa all'ultima curva scavalcando anche il leader del Mondiale Martin che chiude terzo. Ai piedi del podio Marc Marquez e il fenomeno Pedro Acosta.

La festa è continuata poi sul podio con il Dj Ilario Alicante, livornese ma star internazionale, che ha fatto ballare la marea rossa che ha invaso la pista come da tradizione. Insomma, un modo niente male per festeggiare la Festa della Repubblica.