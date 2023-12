MotoGP | Il grande dilemma che VR46 dovrà affrontare nel 2024

Alla fine del 2022, a causa dell'instabilità economica che la RNF stava trasmettendo, la Yamaha non ha rinnovato il contratto con la struttura di Razlan Razali, lasciando la casa di Iwata con due sole M1 sulla griglia di partenza del 2023. Se si tiene conto della testimonianza di tutte le voci che escono dal box del marchio del diapason, non c'è un solo giorno in cui né i piloti, né i dirigenti, si pentano di aver preso quella deriva che nel 2025 cercheranno di correggere con il recupero del team satellite. Il candidato migliore per le due M1 è, per ovvie ragioni, la squadra del Dottore, che continua a essere l'attrazione più potente della Yamaha, nonostante sia in pensione da due anni: durante l'ultimo Gran Premio di Spagna a Jerez, il nativo di Tavullia ha firmato il suo contratto come principale ambasciatore dell'azienda, fino alla fine del 2024.

Il legame tra Rossi e la casa giapponese è sopravvissuto alla partenza del #46 verso la Ducati (2011), all'apice della popolarità di Jorge Lorenzo, al suo addio definitivo (2021) e all'accordo tra il team che porta il suo nome e la Ducati (2022), che scade alla fine del prossimo anno. C'è ancora tempo per definire il fornitore delle moto che ora appartengono a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, ma i prossimi mesi saranno cruciali per determinare il materiale a disposizione della VR46, che dovrà definire le sue priorità tra le opzioni sul tavolo. Non sono due, ma tre, vista la pressione del gruppo guidato da Stefan Pierer per reintrodurre la MV Agusta in MotoGP. Nonostante lo slancio del gruppo Pierer Mobility, le due alternative più logiche sono l'estensione dell'alleanza con Ducati o la fusione con Yamaha. Entrambe hanno pro e contro.

Prolungare l'unione con Ducati garantirebbe due prototipi competitivi, con i quali essere in grado di lottare per podi, vittorie e, perché no, titoli. Il rovescio della medaglia della firma con la Casa di Borgo Panigale è di natura economica, perché la posizione della Yamaha le permette di offrire condizioni più interessanti dal punto di vista monetario. La Dorna, promotrice dell'evento, premia ogni marchio che fornisce un team indipendente con tre milioni di euro. Questa somma non aumenta in base al numero di clienti, quindi Ducati, che distribuisce la sua Desmosedici a Pramac, Gresini e VR46, guadagna quanto Aprilia, Honda e KTM, che forniscono un solo team satellite.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Al momento, la Yamaha è l'unica fabbrica che non riceve tale bonus dalla Dorna. Tra l'interesse sportivo di salvare le due M1, così preziose per lo sviluppo, e la possibilità di applicare uno sconto sul loro prezzo di noleggio grazie all'iniezione di tre milioni, non c'è dubbio che questa formula sia la più attraente dal punto di vista finanziario. "Faremo tutto il possibile per avere di nuovo un team satellite nel 2025. Ma prima dobbiamo migliorare il nostro pacchetto a livello tecnico. Dobbiamo sviluppare la nostra moto per essere più competitivi", ha confermato il boss della Yamaha Lin Jarvis in un'intervista rilasciata a Motorsport.com qualche tempo fa. "Ovviamente, grazie alla nostra vicinanza e al nostro passato, la VR46 è in una posizione di forza", ha aggiunto.

Mentre la maggior parte del paddock tende a dare per scontata quest'ultima ipotesi, nemmeno i funzionari della VR46 hanno le idee chiare. "Anche se nessuno ci crede, la nostra priorità al momento è il rinnovo con Ducati. Abbiamo un'offerta sul tavolo e dobbiamo finire di studiarla", ha dichiarato a Motorsport.com il team manager della VR46 Pablo Nieto. In effetti, questa settimana è previsto un incontro tra i vertici dell'azienda bolognese e la squadra di Rossi, al quale parteciperà anche il nove volte campione del mondo.

Si prevede che l'italiano, insieme a Uccio Salucci, suo braccio destro, e a Nieto, comunichino alla Ducati la volontà di acquisire peso all'interno dell'ecosistema delle moto rosse, con l'intenzione di avvicinarsi alla Pramac, che gode di un trattamento preferenziale in termini di materiale e copertura. A questo punto, VR46 dovrà decidere a quale elemento dare maggiore rilevanza. A livello sportivo, non c'è dubbio che le garanzie della Ducati siano superiori. Ma la tasca non è un elemento che può essere dimenticato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alessio Salucci, VR46 Racing Team

Con la Desmosedici, Bezzecchi e Marini hanno vissuto una stagione inimmaginabile solo un anno fa, con tre vittorie (Bezzecchi) e nove podi, oltre a un'altra vittoria Sprint (sempre firmata da Bezzecchi). Oltre a festeggiare il secondo titolo consecutivo nelle mani di Pecco Bagnaia, la Ducati ha battuto quasi tutti i record, compreso quello del numero assoluto di vittorie (17). Questi record brutali coincidono con le difficoltà vissute dalla Yamaha, che nel 2023 si è scavata la fossa più profonda di tutte.

I podi di Fabio Quartararo ad Austin, in India e in Indonesia, dove è arrivato terzo, non giustificano nemmeno l'investimento fatto nella MotoGP. Mentre la Ducati ha conquistato le prime tre posizioni della classifica generale e ha piazzato quattro dei suoi otto piloti nei primi cinque, il Diablo ha faticato a finire nei primi dieci, mentre Franco Morbidelli, suo vicino di box, ha chiuso al 13° posto, a 70 punti e con un quarto posto (Argentina) come miglior risultato.

Dopo la giornata di test successiva all'ultima tappa del calendario a Valencia, Quartararo ha chiarito che la base della M1 2024 che ha provato in prova non ha cambiato l'aspetto di rassegnazione che lo ha accompagnato per tutto l'anno. "La realtà è che questa moto (quella 2024) è lontana dalle altre come la precedente. Dobbiamo fare altri test e sarò felice di contribuire a questo", ha detto Quartararo, che ha già confermato la sua presenza allo shakedown in vista del primo test di Sepang a febbraio, insieme al nuovo compagno di squadra Alex Rins. "Sappiamo già che con il 2024 non lotteremo per il titolo, ma l'importante è avvicinarsi ai primi, perché ora siamo molto lontani", ha avvertito il numero 20.

Con questo scenario e tutte le carte già scoperte, le opzioni di VR46 per il suo futuro sono molto chiare. A seconda della direzione che prenderà, anche le sue priorità saranno molto chiare.