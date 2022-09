MotoGP | Il Gran Premio d'Aragon giro dopo giro

Agostini: "Le moto sono troppo importanti e veloci in MotoGP"

La tecnologia delle MotoGP è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Questo fa sì che i record vengano battuti con regolarità, ma non è necessariamente una cosa migliore per lo spettacolo. I piloti dovrebbero tornare ad avere più importanza: è questo il pensiero della leggenda Giacomo Agostini in una conversazione con Motorsport.com.