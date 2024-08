MotoGP | Il GP di Gran Bretagna sarà anticipato a maggio nel 2025

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si sposterà a fine maggio nel calendario 2025 della MotoGP. La cosa è stata annunciata in occasione del weekend di Silverstone: l'evento del prossimo anno si svolgerà dal 23 al 25 maggio a Silverstone, come ultima parte di un calendario "dal nuovo aspetto" per il Mondiale.

Dal 2022, il GP di Gran Bretagna si svolge all'inizio di agosto, mentre dal 2013 si svolgeva a Silverstone a fine agosto. Il cambiamento mira a portare l'evento al di fuori del periodo delle vacanze estive britanniche, nel tentativo di attirare un maggior numero di spettatori.

Tra il 2010 e il 2012 il GP di Gran Bretagna a Silverstone, e prima ancora a Donington Park tra il 2006 e il 2010, infatti si svolgeva a fine giugno per lo stesso motivo.

"Nell'ambito di quello che per certi versi sarà un nuovo calendario nel 2025, siamo entusiasti di disputare il GP di Gran Bretagna in un periodo diverso dell'anno, al di fuori dal periodo delle ferie, dando la possibilità ad un numero ancora maggiore di fan britannici di venire a Silverstone", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

"Come tutti sanno, la MotoGP sta vivendo un forte trend di crescita per il pubblico e le folle di tutto il mondo. Vogliamo assicurarci che questo evento, in un mercato chiave, riceva la piattaforma e l'esposizione che gli consentano di svolgere un ruolo ancora più importante", ha aggiunto.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Stuart Pringle, CEO dell'autodromo di Silverstone, ha proseguito: "I nostri fan non dovranno aspettare a lungo per il loro prossimo GP di Gran Bretagna e stiamo già lavorando per mettere insieme un altro grande weekend di MotoGP, musica dal vivo, spettacoli acrobatici da capogiro e molto altro ancora".

Il mese scorso, la MotoGP ha annunciato un nuovo contratto con il governo indiano per il ritorno del GP d'India a partire dal 2025, che ospiterà il secondo appuntamento della stagione dopo il GP del Qatar, spostandosi così dal mese di settembre a metà marzo.

Il cambiamento allevierà le preoccupazioni per il caldo estremo che ha messo in difficoltà numerosi piloti durante la gara del 2023 al Buddh International Circuit.