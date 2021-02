MotoGP: il GP della Thailandia va verso la cancellazione

La Thailandia è stata una delle prime gare ad uscire dal calendario originale del 2020 e non è mai tornata nel programma rivisto, poiché il promoter della MotoGP, Dorna Sports, ha scelto di mantenere la serie in Europa durante la pandemia.

Mentre gran parte del mondo è alle prese con una seconda ondata del virus, e nuove varianti hanno portato a un aumento delle infezioni, la MotoGP ha già posticipato i GP degli Stati Uniti e di Argentina a una data non specificata più avanti nell'anno.

La scorsa settimana ha anche confermato una seconda gara in Qatar come aggiunta al calendario, con il terzo round della stagione che ora si svolgerà in Portogallo, a Portimao.

Il primo test pre-stagionale di Sepang, originariamente previsto per questo mese, è stato cancellato a gennaio, e sono previste altre alterazioni al calendario, con il Bangkok Post che ha riportato martedì che l'autorità locale ha deciso di ritardare l'inizio del suo nuovo contratto quinquennale MotoGP con Dorna al 2022.

Nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta sulla cancellazione della gara di quest'anno in Thailandia e Motorsport.com ha contattato Dorna per un commento.

La data attuale per il GP di Thailandia è il 10 ottobre, una settimana dopo il GP del Giappone a Motegi, mentre la doppietta Australia/Malesia è previsto dal 24 al 31 ottobre.

Tuttavia, la cancellazione della gara della Thailandia senza dubbio solleverà preoccupazioni circa la fattibilità di queste altre gare extraeuropee con la situazione COVID che rimane in evoluzione.

La notizia della cancellazione della Thailandia arriva lo stesso giorno in cui Brno ha confermato che non ospiterà una gara nel 2021, non avendo ottenuto i fondi necessari dall'autorità ceca locale per rifare il manto d'asfalto.

Il calendario provvisorio originale della MotoGP per il 2021 includeva tre piste di riserva, tra cui il circuito portoghese di Portimao (che ora è stato utilizzato), Igora Drive in Russia e il Mandalika Street Circuit in costruzione in Indonesia.

Tuttavia, la sua ultima versione aveva rimosso Igora Drive da quella lista, mentre la data originariamente destinata al GP della Repubblica Ceca era già stata cancellata.

È stato anche annunciato ieri che i test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 saranno spostati da Jerez al Qatar nel periodo 19-21 marzo, garantendo che tutto il paddock sarà già nel paese prima del round di apertura.