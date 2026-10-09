MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

Il Gran Premio del Qatar, uno dei più iconici del campionato del mondo e, dal 2008, il primo ed unico che si disputa di notte, è stato condizionato questa stagione dal conflitto bellico in corso nella zona, cambiando la sua collocazione in calendario dalla data inizialmente prevista del 12 aprile all'8 novembre. Cosa che ha costretto a spostare, una settimana più tardi, le gare di Portimao e Valencia con cui si chiuderà la stagione.

Fin dal primo momento, la MotoGP ha mantenuto la nuova data fissata e tutti i preparativi procedono con l'obiettivo che la carovana del mondiale si sposti a Doha tra poco meno di un mese.

Questo venerdì, in Indonesia, Carlos Ezpeleta, CEO aggiunto della MotoGP e massimo responsabile sportivo, ha mantenuto la sua posizione di portare avanti il Gran Premio.

"Sì, ovviamente stiamo seguendo la situazione molto da vicino. Vale a dire, proseguiamo con i piani per andare in Qatar, ma, com'è logico, la sicurezza ed il benessere di tutto il personale e dei tifosi sono la priorità assoluta. Quindi continueremo a monitorare la situazione", ha spiegato il dirigente, al quale è stato chiesto se fosse stata fissata una data limite per prendere una decisione.

Carlos Ezpeleta atendió hoy a los medios en Mandalika Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"A dire il vero, è già tutto pianificato. Possono sempre sorgere imprevisti... ricordiamo, per esempio, lo sfortunato episodio di Valencia nel 2024: abbiamo dovuto organizzare un evento in un altro luogo nel giro di dieci giorni", ha ricordato il cambio da Cheste a Barcellona a causa delle inondazioni verificatesi in alcune zone della comunità valenciana.

"Possono sempre accadere cose inattese. Per questo credo che dobbiamo collaborare con i team e con i promotori per garantire la sicurezza ed assicurarci che esistano piani di emergenza. Presto ci sarà una decisione", ha lasciato la porta aperta a tutto.

I piloti accettano la situazione

Motorsport.com ha chiesto giovedì ad alcuni piloti, alla vigilia del GP d'Indonesia, la loro opinione sul dover disputare un Gran Premio in una zona interessata da un conflitto bellico.

"Non voglio esprimere opinioni che possano mettermi nei guai", ha detto Pecco Bagnaia. "Tuttavia, se la nostra sicurezza è davvero una priorità, allora bisogna considerare attentamente tutti gli aspetti. A mio parere, la gara del Qatar offre un weekend fantastico. È forse l'evento più particolare del calendario di MotoGP in termini di spettacolo. Si disputa di notte, il circuito è eccellente e l'atmosfera è magnifica. Ma, se le condizioni non sono quelle adeguate, credo valga la pena aspettare prima di prendere una decisione", ha aggiunto il pilota della Ducati.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il francese Fabio Quartararo, che sta affrontando i suoi ultimi Gran Premi con la Yamaha prima di fare il salto in Honda, ha assicurato: "Non mi preoccupa il fatto di andare in Qatar. La verità è che sarà una gara in più, che era già prevista, non è qualcosa che mi tolga il sonno. Se la Formula 1 ci va, noi dovremo andarci", ha detto.

"Si va o no? io ho il biglietto, ma non so se ci andremo", ha osservato Alex Marquez. "Ma se ci va la F1, allora ci andremo anche noi, da avanguardia", ha dato per scontato il pilota del Gresini Racing. "Io non ho cambiato i piani, dalla Malesia ho previsto di viaggiare in Qatar (si corre la settimana successiva) e restare lì da lunedì a domenica. Quello era il piano iniziale se non cambia".

"Non abbiamo nemmeno scelta", ha commentato Pedro Acosta dal canto suo, dopo aver spiegato che non avevano lasciato loro alternative al nuovo format. "Ci assumono per questo, per andare a correre. Se lanciano una bomba speriamo che non cada vicino", ha scherzato sdrammatizzando la questione. "A me, se il team compra dei biglietti per volare lì, dovremo andarci", si rassegnava il pilota murciano della KTM.