MotoGP | Il GP d'Austria 2025 sarà il 17 agosto: è la terza data confermata

Durante lo scorso Gran Premio di Gran Bretagna, la MotoGP ha confermato le date dell'evento britannico per la stagione 2025, fissandolo per il fine settimana del 23-25 maggio: una mossa coraggiosa per il calendario, soprattutto se si considera il clima della zona di Silverstone in quel periodo dell'anno, ma che gli organizzatori sperano possa aiutarli a riconquistare i tifosi in tribuna che sono stati persi negli ultimi anni. La gara britannica di domenica di quest’anno è stata seguita in diretta da 42.529 persone, ben al di là di ogni ragionevole aspettativa.

Una storia simile si è verificata questo fine settimana in Austria, dove domenica al Red Bull Ring si sono radunati 67.271 tifosi, meno della media delle ultime stagioni. Nonostante ciò, gli organizzatori del gran premio hanno annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo con la Dorna per tenere il GP d'Austria 2025 nel fine settimana del 15-17 agosto, rendendolo ufficialmente la seconda data pubblicata della prossima stagione.

Non è ufficiale, ma l'organizzatore del Gran Premio di Francia Claude Michy ha recentemente confermato alla televisione francese che la gara di Le Mans del 2025 si terrà l'11 maggio, appena due settimane prima del Gran Premio di Gran Bretagna. Il Gran Premio di Francia non ha problemi di affluenza, è la gara più seguita dagli appassionati e riscuote un successo strepitoso anno dopo anno.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto di: Marc Fleury

Thailandia, prima tappa del calendario 2025?

Anche se al momento sono solo voci e speculazioni, il Ramadan 2025, che inizia a fine febbraio e dura diverse settimane, potrebbe impedire al GP del Qatar di essere, come di consueto, la gara di apertura della stagione 2025. In assenza di una conferma, la Dorna sta lavorando su vari scenari per iniziare a coordinare un calendario che intende rendere pubblico, se tutto va secondo i piani, tra le due gare di Misano, che si svolgeranno l'8 e il 22 settembre.

La prima alternativa presa in considerazione dal promotore del campionato è quella di iniziare la stagione in Thailandia, dove si terrebbe anche il secondo dei due test pre-stagionali. Il primo sarebbe a Sepang, come di consueto, all'inizio di febbraio. Se ne è parlato venerdì al Red Bull Ring, dove l'IRTA ha tenuto una riunione in cui non è stata fissata una data concreta. “Al momento sono solo speculazioni e voci, stiamo ancora lavorando sulle date dei test pre-stagionali”, ha dichiarato a Motorsport.com un membro dell'associazione dei team.

L'altra novità è che il GP dell'Indonesia sarà la seconda gara della stagione, che inizierebbe con un triplo appuntamento, e a seconda della chiusura del Ramadan, il Qatar sarebbe la terza data del calendario 2025, il tutto in fase di studio e in attesa di conferma. La quarta gara della stagione è attualmente prevista per il GP delle Americhe ad Austin, prima che il Campionato del Mondo torni in Europa per il GP di Spagna a Jerez.