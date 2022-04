MotoGP | Il GP d'Argentina va avanti, ma con un nuovo programma

Carica lettore audio

Bisognerà metterci ancora una pezza, ma il Gran Premio d'Argentina di MotoGP sembra destinato ad andare avanti. Il cargo che sta trasportando il materiale mancante delle squadre sta rispettando le tabelle di marcia, quindi le casse dovrebbero arrivare a Termas de Rio Hondo intorno alla mezzanotte.

Per questo, dopo aver già cancellato il programma di venerdì e modificato quello di sabato, è stato stilato un nuovo programma, pensato per dare più tempo alle squadre della classe regina per lavorare ed allestire tutto quanto.

Ad aprire le danze, quando in Argentina saranno le ore 8:15 (le 13:15 in Italia), saranno infatti la Moto3 e la Moto2, che disputeranno subito entrambi i turni di prove libere a loro disposizione, ovviamente alternandosi in pista. Le due sessioni saranno allungate di 10 minuti rispetto a quelle standard, quindi ne dureranno 50. La classifica cumulativa di questi due turni, deciderà il quadro dei piloti che entreranno direttamente in Q2.

Alle 12:35 locali sarà quindi la volta della MotoGP, che contrariamente a quanto annunciato ieri, completerà solamente due sessioni di prove libere, ma della durata di un'ora e noi dei tradizionali 45 minuti. La FP2, che si svolgerà dopo le qualifiche di Moto3 e Moto2 e si concluderà alle 16:40 locali, designerà quindi il quadro dei 10 piloti che avranno accesso diretto alla Q2, con la Q1 che invece scatterà alle 17:05 locali (in Italia saranno le 22:05).

Per quanto riguarda la giornata di domenica, cambia ulteriormente il programma dei Warm-Up, che viene anticipato per cominciare alle 9:20 locali (le 14:20 in Italia), per permettere di prolungare quello della MotoGP, che durerà ben 40 minuti. Le gare invece manterranno gli stessi orari che erano stati previsti fin dall'inizio, con la classe regina che prenderà il via quando in Italia saranno le 20.