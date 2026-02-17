MotoGP | Il governo australiano respinge la proposta di correre ad Albert Park

Con un comunicato diffuso martedì, lo Stato di Victoria, che ospita i Gran Premi di motociclismo e di Formula 1 d'Australia, ha voluto chiarire che la sede della gara di MotoGP deve rimanere il circuito di Phillip Island, situato a circa 140 chilometri a sud di Melbourne.

Questa reazione arriva in un momento di incertezza sulla continuità dell'evento nello spettacolare tracciato abbracciato dal Mar della Tasmania. Il contratto tra Dorna - recentemente ribattezzata MotoGP Sports Entertainment - e Phillip Island scade una volta che si sarà svolta la gara di questa stagione, prevista per la fine di ottobre, circostanza che ha aperto la porta all'organizzazione del campionato per cercare di esplorare alternative.

La più allettante per il promotore, secondo quanto rivelato dal comunicato istituzionale reso pubblico, era la possibilità di spostare le future edizioni dell'evento al circuito urbano di Albert Park, a Melbourne, che il mese prossimo ospiterà la prima tappa del calendario di F1. Tuttavia, l'esecutivo di Victoria è intervenuto in modo deciso per ribadire il proprio impegno nei confronti di Phillip Island.

"Il Gran Premio d'Australia di motociclismo è sinonimo di Phillip Island, e Victoria è orgogliosa di sostenerlo", si legge nel manifesto dell'esecutivo guidato da Jacinta Allan. "Oggi (martedì), il governo di Allan ha respinto la richiesta di Dorna Sports di trasferire l'evento da Phillip Island ad Albert Park", prosegue il messaggio, che sottolinea tutto il valore aggiunto, tangibile e intangibile, che l'evento ha nella sua sede attuale: "Il Gran Premio MotoGP attira ogni anno decine di migliaia di visitatori a Phillip Island. È positivo per il turismo, per le attività commerciali locali e per l'occupazione".

Il vecchio circuito di Phillip Island dovrà subire importanti lavori di ristrutturazione per rimanere nel programma della MotoGP Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pur respingendo l'ipotetico cambio di scenario, il governo del Victoria si impegna a realizzare un investimento che servirà ad aggiornare le strutture del circuito e ad adattarle alle esigenze sportive e commerciali della MotoGP, soprattutto dopo l'acquisizione da parte di Liberty Media.

"Victoria ha accettato di fornire fondi aggiuntivi per aiutare Dorna a creare un evento più grande e migliore oltre il 2026, ma a condizione che questo rimanga a Phillip Island", precisa il comunicato.

Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, si è recato in Australia alla fine dello scorso anno. Motorsport.com ritiene che, durante quella visita, il dirigente abbia messo sul tavolo due possibili vie per prolungare l'accordo.

Una consisteva nell'iniezione di capitale per modernizzare il tracciato; l'altra, in un trasferimento. "Devono fare qualcosa affinché l'evento raggiunga gli standard che vogliamo per la MotoGP, sia in termini di infrastrutture, sia nella zona dei box, nel paddock e negli accessi", ha spiegato Ezpeleta pochi giorni fa in una chiacchierata con Motorsport.com sul futuro del Gran Premio d'Australia.