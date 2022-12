MotoGP | Il gesto dei rivali che ha toccato Marquez

Carica lettore audio

Dire che Marc Marquez ha avuto tre anni difficili è un eufemismo. Dopo la sua stagione 2019 da record, lo spagnolo era la star indiscussa della MotoGP quando il campionato successivo ha finalmente preso il via nel luglio 2020, rinviato dall'esplosione del COVID-19. La prima gara si è svolta a Jerez nella calda estate andalusa e, dopo mesi di attesa incerta, il #93 ha subito dimostrato di essere determinato a costruire sui risultati ottenuti l'anno precedente. Solo un errore al quinto giro, quando era in testa, ha portato ad una sequenza disastrosa di eventi.

Quello che all'inizio era un salvataggio superbo, con il gomito sinistro a terra e la caviglia destra in aria per evitare la correzione alla curva 4, ha relegato il pilota in fondo al gruppo dopo un passaggio nella ghiaia. Sempre in grado di imporre un ritmo elevato e di attaccare con i denti, Marquez ha commesso l'errore della sua vita. Era risalito al terzo posto e si stava avvicinando a Maverick Viñales per salire di una posizione quando, alla stessa curva di prima, è stato sbalzato dalla moto.

Il resto è storia. Una frattura all'omero destro e, nonostante tutto, una volontà incrollabile di tornare al più presto, spinto da un carattere da combattente e da un programma serrato che lasciava poco spazio di manovra. Tuttavia, nel tentativo di tornare a correre il fine settimana successivo all'intervento, Marquez ha sottoposto il braccio in via di guarigione ad uno sforzo eccessivo e un semplice movimento domestico, pochi giorni dopo, è stato sufficiente a rompere la placca di titanio che fissava la frattura. Seguirono una seconda operazione, un lungo periodo di recupero ed una terza operazione alla fine dell'anno, con la scoperta di un'infezione, e Marc Marquez ha dovuto imparare la pazienza temendo per il futuro della sua carriera.

Finalmente autorizzato a tornare alle corse all'inizio del 2021, in occasione del terzo Gran Premio, ha approfittato di questa seconda stagione limitata dal COVID per ritrovare le sue sensazioni e una certa capacità di lottare contro gli avversari. I suoi sforzi furono premiati da tre vittorie, prima che un altro disturbo tormentasse ancora un po' la carriera del campione spagnolo, questa volta la vista. I suoi episodi di diplopia, alla fine del 2021 e all'inizio del 2022, sono stati curati in tempi relativamente brevi, ma il braccio destro continuava a dargli fastidio.

È stato quindi in un contesto molto singolare che il pilota della Honda ha preso il via quest'anno al Mugello, intascando i punti per il decimo posto. Nel giro d'onore che è seguito, i suoi rivali gli hanno mostrato il loro sostegno e lo spagnolo ha ammesso di essere stato profondamente toccato.

"È stato ovviamente un giro molto bello, un giro ricco di emozioni. Quando si tratta della quarta operazione, non si sa mai come sarà il ritorno o quando avverrà. È stato emozionante perché ho sentito il rispetto della maggior parte dei piloti ed è stato fantastico", ha spiegato in seguito. "Ovviamente, per alcuni di loro è stato sorprendente. Da alcuni di loro te lo aspetti perché abbiamo un buon rapporto, ma da altri sono rimasto sorpreso".

"Si può odiare qualcuno, si può combattere un concorrente, ma non si può mai augurare un infortunio a quel concorrente. Un infortunio non rappresenta solo un cambiamento nella vita professionale, ma anche in quella personale. Conosci tutti i rischi che si corrono quando si va in moto e naturalmente non auguri al tuo concorrente il meglio, ma non gli auguri nemmeno di farsi male. Quindi era importante".

Alla fine, il lungo intervento chirurgico per riportare l'osso nel giusto allineamento ha avuto successo e Marquez ha potuto fare il suo ritorno meno di quattro mesi dopo. Riteneva di aver raggiunto un obiettivo "molto importante" con il suo braccio e ha quindi rivolto la sua attenzione alla preparazione della RC213V per la prossima stagione. Sarà la stagione del suo vero ritorno alla ribalta?

Contributo di Vincent Lalanne-Sicaud