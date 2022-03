MotoGP | Il "dopo Valentino" inizia con una grande donna

Carica lettore audio

Le favole dello sport fanno bene all’essere umano. Siamo storditi dai fatti bellici in Ucraina e scoprire che la vita riserva anche delle belle notizie riconcilia con un mondo che in certi momenti sembra far marciare le lancette al contrario.

La strepitosa vittoria di Enea Bastianini nel GP del Qatar testimonia che tutto è possibile, anche nella MotoGP. L’appuntamento iridato che ha aperto il Motomondiale 2022 ci ha regalato una meravigliosa tripletta che a Lusail ha fatto suonare per tre volte l’inno di Mameli: per Andrea Migno in Moto3, per Celestino Vietti in Moto2 e per la “Bestia” in MotoGP.

Enea Bastianini, Gresini Racing , Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’Italia che rialza la testa e che nelle due ruote non “subisce” il ritiro di Valentino Rossi come è stato il vuoto che si è creato nello sci quando l’immenso Alberto Tomba aveva deciso di appendere gli sci al chiodo.

L’impresa di Enea che ha portato sul gradino più alto del podio il team Gresini al debutto con la Ducati Desmosedici è destinata a passare direttamente dalla storia alla leggenda. Bastianini aveva cominciato a correre grazie a Fausto e sperava di approdare alla top class con il manager e amico imolese.

Fausto Gresini, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il destino crudele ha voluto che non fosse così: il COVID si è portato via Gresini il 23 febbraio 2021 dopo una lunga battaglia per la vita, ma l’eredità di Fausto è stata raccolta dai figli, Luca e Lorenzo e dalla moglie, Nadia Padovani.

Questa donna straordinaria ha voluto continuare una storia che non poteva interrompersi all’improvviso per l’immane tragedia. Il dolore si è trasformato in forza. In voglia di reagire e lottare. Un esempio di come si può e si deve trovare una nuova via quando si ha la sensazione di essere andati a sbattere contro un muro.

Centrata la scelta di diventare il quarto team Ducati, anziché essere il secondo Aprilia, dopo essere stato il partner di pista del marchio di Noale per sette anni. Sembrava un passo falso e, invece, si è rivelata una mossa azzeccata. Azzeccatissima.

Il vincitore della gara Enea Bastianini, Gresini Racing, con Nadia Padovani Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pianto liberatorio di Nadia nell’ultimo giro di Bastianini nella cavalcata che lo portava al successo di Lusail era un misto: lacrime di gioia per l’impresa di Enea e di dolore per lo struggente ricordo di Fausto. E il mondo tutto della MotoGP è andato a rendere omaggio alla signora subito dopo che la “Bestia” ha tagliato il traguardo.

La MotoGP ha dato un segno inequivocabile: può sopravvivere all’assenza del più grande, del sublime che a 40 anni suonati ha cominciato a pensare cosa farà da grande, vivendo l’intesa gioia della nascita della figlia Giulietta. Il mondo delle due ruote guarda avanti: ci sono bellissime storie tricolori da raccontare.

Vincitore della gara Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ci aspettavano la vittoria della Ducati nella notte di Lusail. Non è arrivata dalla rossa di Pecco Bagnaia che ha steso con una manovra impossibile anche Jorge Martin. Non è arrivata dalla squadra factory di Borgo Panigale, ma dal team clienti con la Desmosedici dello scorso anno guidata dall’impeccabile riminese di 24 anni che ha scoperto le due ruote dopo essere stato un promettente tuffatore.

L’immagine simbolo del GP del Qatar sarà Nadia Padovani sul podio. Una donna con il trofeo del vincitore. L’inizio di una nuova era, quella del dopo Valentino è iniziata con una donna. Una grande donna…