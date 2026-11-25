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MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez

Nella nuova puntata di Inside Ducati ci sono oltre 25 minuti di racconto sul titolo conquistato dallo spagnolo Portimão, dalle prove segrete di venerdì ai festeggiamenti di domenica, fino all’abbraccio con il suo futuro compagno di squadra Pedro Acosta.

Pol Hermoso

Pubblicato: 25 nov 2026, 16:39

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Venerdì sera, a Portimão, qualcuno doveva spiegare a Marc Márquez che, una volta apparsa la capra, avrebbe dovuto seguirla. Bisognava anche decidere dove fermare la moto, chi avrebbe tenuto in mano il dispositivo di avviamento e in quale momento avrebbe dovuto iniziare a girare il video della festa. Il team di comunicazione Ducati e lo staff del pilota stavano rivedendo il percorso sullo schermo. Avevano persino un segnale per dare il via a Gigi Dall'Igna. Mancava solo che Marc tagliasse il traguardo da Campione del Mondo.

Il nuovo episodio di Inside Ducati dedica oltre 25 minuti al weekend in cui Márquez ha conquistato il suo decimo titolo mondiale. E la cosa migliore del fatto che la Ducati avesse posizionato una telecamera durante quella prova è che, il giorno dopo e con la festa già pronta e il titolo a un giro e mezzo di distanza, lo spagnolo è caduto.

Mira: El Inside de Ducati del GP de Portugal de MotoGP que coronó a Marc Márquez

Come è stato vissuto dall’interno il decimo titolo di Marc

All’inizio del venerdì, le preoccupazioni di Márquez erano ben più concrete: "Sto avendo problemi con l’aderenza al posteriore", ammetteva dopo le prove libere del venerdì. In box gli indicavano il primo settore come punto da migliorare, mentre i suoi tempi parziali nel secondo e nel terzo erano buoni. Marc ha chiesto se perdesse molto anche nel quarto. La risposta lo ha riportato con la mente alla prima curva, dove aveva già avuto un brivido.

"Alla curva 1 ho perso fiducia perché sono andato largo. Ho toccato il verde ed era bagnato". Infatti la vernice era ancora fresca e sentiva che le ruote slittavano.

Tra una conversazione e l’altra ai box, il video si sofferma su una tifosa che gli consegna una lettera. Gli racconta che anche lei soffre di diplopia e che il modo in cui lui ha affrontato i propri infortuni le ha dato la forza di affrontare la sua malattia. "Tu sei più forte di me", le risponde Marc.

La prova segreta della Ducati: "Quando esce la capra, seguila"

L’incontro di venerdì sera permette di capire fino a che punto fosse stata pianificata la festa. I responsabili della comunicazione della Ducati e il team “Vertical” di Márquez hanno segnato sullo schermo il percorso che il pilota avrebbe dovuto seguire dopo aver tagliato il traguardo. Alla prima sosta ci sarebbero stati Javi e José con il cavalletto, il cavo di avviamento e il totem del Campione del Mondo, posizionandosi ben in vista affinché Marc sapesse dove fermarsi.

Nel frattempo, Jaime doveva già trovarsi all’interno della “scatola nera”, con il casco. Non appena Márquez avrebbe raggiunto il primo punto di riferimento, sarebbe partito il video principale. In quell’intervallo qualcuno avrebbe dovuto spiegare al neo-campione dove posizionarsi, quando salire sulla scaletta e cosa fare dopo. "Quando uscirà la capra, seguila".

Restava ancora da risolvere come far arrivare il conto alla rovescia a Dall’Igna e chi lo avrebbe avvisato di poter parlare. E tutto questo, ovviamente, a condizione che sabato Marc tagliasse il traguardo.

"Non ci credo": la reazione della famiglia Márquez alla caduta

Sabato, Márquez stava tornando ai box dopo le qualifiche esclamando: "Ce l’ho fatta!". Poche ore dopo, nella volata, era terzo e aveva il titolo in pugno quando è caduto alla curva 7, a un giro e mezzo dalla fine. “Inside” riporta la reazione dei suoi genitori. "Non ci credo", esclama suo padre. "No, Marc!", dice sua madre, con quel tono di chi può ancora rimproverarlo dall’altra parte dello schermo.

"Va tutto bene? Stai bene?", gli chiede Dall’Igna quando torna ai box. Marc risponde di sì e gli spiega che pioveva, che aveva rallentato alla curva 5 e che avrebbe dovuto farlo un po’ di più alla 6 e alla 7. Gigi gli riassume ciò che mancava in due parole: "Dieci chilometri". "Sì, me ne rimanevano dieci", risponde Marc, già ridendo. Ridono anche i meccanici. "Ora dobbiamo lavorare più sodo per domani", conclude.

Anche Álex non gliela perdona quando lo incontra davanti ai giornalisti. "Amico, ma che ci fai per terra?", gli rimprovera il fratello. Marc ride di nuovo. "Beh, è che ha iniziato a piovere di più".

Un’ora a ripensare alla caduta e un "andiamo a tutto gas"

Domenica mattina, nel box si sente più di una volta dire "molto nervoso, molto nervoso". Quando si siedono a ripassare la giornata precedente, chiedono a Márquez se abbia rivisto la caduta mille volte durante la notte. "Non così tante, ma è vero che quando mi sono alzato stamattina sono andato in bagno a fare la cacca e sono rimasto lì un’ora a pensare solo a quello". E, tra le risate, propone di voltare pagina. "Ma non pensiamoci più, no?".

Quando è il momento di decidere le gomme, Marc chiude la discussione con un "andiamo con le medie e a tutto gas". Poi, in gara, c’è stato molto meno gas di quanto promettesse quella frase. Márquez non si è mai sentito a suo agio e ha chiuso all’ottavo posto, sufficiente per conquistare il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo nella classe regina, eguagliando così Giacomo Agostini.

Per un pilota che al Mugello, al suo ritorno dopo l’intervento chirurgico, era a 102 punti dal leader, quell’ottavo posto valeva più di molte delle sue vittorie.

Ora sì, fuori la capra!

Domenica si è potuto mettere in atto il piano di venerdì. È uscita la capra, Agostini gli ha consegnato il casco d’oro e Márquez ha festeggiato a gran voce. Nel box sono comparse le parrucche, le teste dipinte di rosso e di tutti i colori, e i cori di "Freed from Desire" e "We Are the Champions". A quel punto non importava più chi dovesse cedere il passo a chi. Marc è finito in piscina.

Quando esce dall’acqua, una bambina gli si avvicina e gli chiede, ridendo, se l’hanno buttato in acqua. Márquez racconta di aver chiesto di stare attenti, che l’anno scorso la cosa era finita male, e le restituisce subito la battuta. "I capelli rossi ti stanno bene".

Tra il frastuono della festa c’è anche tempo per due abbracci. Uno con Diogo Moreira, amico di Marc, al quale il campione fa una battuta su ciò che potrebbe succedere l’anno prossimo. E un altro con Pedro Acosta, che si avvicina per congratularsi con lui. "Toccherà anche a te", gli dice Márquez, riferendosi alla vittoria di un Mondiale di MotoGP. "Vedremo", risponde il pilota di Murcia, che nel 2027 avrà il Campione dall’altra parte del box della Ducati.

Rimane ancora un’ultima conversazione con gli ingegneri e i meccanici. Qualcuno propone di continuare la festa a Ibiza e Marc taglia subito corto. "No, no, domani ho l' 'half day' ". Poi ricorda ciò che aveva detto il giorno prima a uno dei suoi ingegneri. "Non guardare i dati. Domani farò il minimo indispensabile". Nel team c’era chi puntava su un podio. L’ingegnere che aveva parlato con Marc aveva pronosticato un nono posto. Si è sbagliato di una posizione.

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