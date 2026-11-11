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MotoGP | Il curioso record di Bezzecchi: le prime 12 vittorie in top class su 12 circuiti diversi

Con il successo di domenica scorsa in Qatar, il pilota dell'Aprilia ha allungato questa sequenza, superando gli 11 trionfi su altrettanti circuiti differenti che Freddie Spencer aveva ottenuto al suo arrivo in 500cc. Un record che resisteva da oltre 40 anni, ma anche una striscia che potrebbe fermarsi in caso di vittoria a Portimao o Valencia

Matteo Nugnes

Pubblicato: 11 nov 2026, 11:30

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

La vittoria ottenuta domenica scorsa da Marco Bezzecchi in Qatar è stata la 12° della carriera del pilota dell'Aprilia in MotoGP e lo ha portato a detenere un record piuttosto particolare, che ha strappato ad una leggenda come Freddie Spencer, al quale era appaiato fino alla gara di Lusail.

12 successi iniziano ad essere un numero cospicuo per quanto riguarda la classe regina e la curiosità è che "Simply the Bez" li ha ottenute tutte su circuiti differenti. "Fast Freddie" invece si era fermato a 11, con una striscia iniziata a Spa-Francorchamps nel 1982 e che si è conclusa proprio sul circuito delle Ardenne due anni più tardi, con il suo primo bis arrivato nel Gran Premio del Belgio del 1984.

Parliamo dunque di un primato che resisteva da oltre 40 anni e che Bezzecchi ha costruito nello spazio di ben quattro stagioni. Il primo trionfo è infatti datato 2 aprile 2023, in occasione del Gran Premio d'Argentina, in quello che è stato il suo secondo anno in MotoGP, quando difendeva i colori della VR46 in sella alla Ducati.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

In quella stagione poi ne sono arrivati altri due, a Le Mans ed al Buddh International Circuit. Una vittoria che sembra essere destinata a rimanere un unicum, visto che quella è stata finora la prima ed unica edizione del Gran Premio d'India. Da lì però è iniziata una lunga astinenza, che è durata fino al Gran Premio di Gran Bretagna del 2025, con quella di Silverstone che è stata la sua prima affermazione in sella all'Aprilia.

Questo però è stata solo il preludio allo strepitoso filotto messo a segno tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026: una cinquina che gli ha visto centrare il bersaglio grande a Portimao, Valencia, Buriram, Goiania ed Austin. La domenica da incorniciare però è senza ombra di dubbio quella del Mugello, che sembrava l'inizio della marcia di avvicinamento al titolo e invece è stata il punto più alto di una stagione che poi ha purtroppo accusato un calo repentino.

Le ultime due perle, a Mandalika e a Lusail, sono arrivate infatti quando ormai era forse troppo tardi per provare ad impedire a Marc Marquez di laurearsi campione del mondo per la decima volta. I 74 punti di ritardo a due gare dal termine, infatti, ormai lo tengono in corsa solo per l'aritmetica.

E la cosa curiosa è che queste due gare sono anche quelle che, ora che sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione, potrebbero chiudere questa striscia di Bezzecchi, proprio perché a Portimao e Valencia ha già piantato la sua bandierina nel corso della passata stagione.

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