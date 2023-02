MotoGP | Il contratto sul tovagliolo che ha spinto Stoner in Ducati

Carica lettore audio

Era il 2006 quando un giovane Casey Stoner arrivò nella classe regina. L'australiano seguì una traiettoria parallela a quella di Dani Pedrosa, anche se sempre in secondo piano e senza raggiungere i successi dello spagnolo nelle categorie addestrative.

Mentre Pedrosa ha debuttato con il team ufficiale Honda, Stoner ha esordito con il team satellite LCR. Ma Casey era un pilota adatto alle moto di grossa cilindrata e non ci mise molto a farsi un nome, nonostante corresse con mezzi non ufficiali in un periodo in cui le squadre satellite faticavano a confrontarsi con i team factory.

Arrivò secondo alla sua terza gara e alla fine si affermò come un contendente alla top 5. Solo le numerose cadute (una caratteristica che rimarrà costante per tutta la sua carriera) gli impedirono di ottenere un risultato finale migliore, concludendo la sua prima stagione all'ottavo posto nel Mondiale.

Tuttavia, i suoi numeri furono sufficienti ad attirare l'attenzione della Ducati, che all'epoca aveva poco in comune con la potenza che è oggi. Sebbene il numero 27 avesse ancora un anno di contratto con la squadra di Lucio Cecchinello, il team di Borgo Panigale si azzardò a contattarlo per offrirgli il posto di Sete Gibernau.

Oscar Haro, all'epoca direttore sportivo del team satellite, ha rivelato alla trasmissione di Nico Abad come si sono sviluppate le trattative.

"Nel 2006 avevamo Stoner e Livio Suppo, che era il manager della Ducati, venne da noi e ci disse: 'Abbiamo fatto un'offerta a Stoner perché pensiamo che possa diventare campione con la Ducati nel 2007'", ha detto l'ex manager spagnolo.

"Lucio Cecchinello gli spiegò che avevamo un contratto di due anni con Casey. Non eravamo un team ufficiale e Lucio pensava che se Casey avesse firmato con la Ducati, lo avrebbe lasciato andare. Mi ha chiamato e mi ha spiegato la situazione e il fatto che avremmo avuto bisogno di un pilota", ha continuato Haro.

Haro ha quindi pensato ad un pilota spagnolo che sembrava vicino alla fine della sua carriera nella classe regina: Carlos Checa. Il catalano correva allora per Tech3 su una Yamaha M1 satellite con pneumatici Dunlop.

"Le Dunlop non funzionavano e lui aveva molte difficoltà", ha raccontato Haro. "Così l'ho chiamato. Era in albergo e quando gli ho parlato di un'offerta mi ha detto di andare subito da lui".

"Sono arrivato all'hotel di Portimao e lui è sceso nella caffetteria. Gli ho offerto la moto. Mi ha chiesto se era una Honda gommata Michelin, che era il pacchetto migliore. Gli ho assicurato che lo era e mi ha detto che avrebbe firmato".

"Non mi ha nemmeno parlato dello stipendio. Un ragazzo fantastico, un pilota. E abbiamo firmato il contratto su un tovagliolo al bar", ha aggiunto Oscar Haro con una risata. "Ho scritto 'Honda-Michelin', tutto quanto, ho fatto una foto e ho chiamato Lucio per dirglielo. Lui l'ha convalidato e abbiamo firmato".

La firma improvvisata non ha dato i suoi frutti però e Checa si è dovuto accontentare del 14° posto nel Mondiale (una sola posizione in più rispetto alla stagione precedente con la Yamaha).

Il motivo? Il cambio di cilindrata del motore, da 1000 a 800 cc. "Siamo stati sfortunati e la Honda non è andata bene. È stato un anno disastroso per il povero Checa", si rammarica Oscar.

Quella sarebbe stata l'ultima stagione completa dello spagnolo in MotoGP e poi sarebbe passato al Mondiale Superbike, dove ha vinto un titolo piloti. Tuttavia, la sua firma con LCR ha facilitato l'arrivo di Casey Stoner alla Ducati, con la quale ha vinto il titolo al suo debutto.

