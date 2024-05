MotoGP | Il conteggio degli spettatori a Jerez era sbagliato di oltre 100.000!

Il Campionato del Mondo di MotoGP ha festeggiato i dati del Gran Premio di Spagna, perché si è registrato anche il record di presenze al Circuito di Jerez. Il campionato ha confermato domenica che circa 300.000 spettatori si sono recati sul circuito andaluso per godersi lo spettacolo del Motomondiale durante tutto il fine settimana. In realtà, però, non erano così tanti.

Il campionato ha confermato lunedì sera che c'è stato un grave errore, in quanto in realtà erano oltre 100.000 in meno gli spettatori che hanno partecipato. In totale, 181.289 persone si sono recate a La Catedral del Sur per l'intero Gran Premio.

Dorna Sports ha confermato che si è trattato di un "errore di calcolo", anche se si è trattato di un errore di oltre un terzo rispetto alla prima cifra riportata, il che significa che la cifra reale non rappresenta un record per la pista spagnola. La MotoGP ha diffuso un comunicato in merito, nel quale si è scusata per l'accaduto.

"C'è stato un errore di calcolo nei dati di affluenza e, nella foga di celebrare l'atmosfera dell'evento, abbiamo pubblicato cifre errate poco prima della gara di MotoGP. Ci scusiamo per l'errore", ha esordito il comunicato del campionato, che è stato recentemente acquisito da Liberty Media, la società che possiede la F1.

"Il dato corretto sull'affluenza di pubblico per il fine settimana è stato di 181.289 spettatori, che non rappresenta un nuovo record, ma lo rende il Gran Premio a Jerez più frequentato da quasi un decennio a questa parte, continuando la tendenza positiva in termini di pubblico e di affluenza di cui gode attualmente questo sport", hanno proseguito.

"Il GP di Spagna 2024 sarà anche nelle playlist 'Best Of' per molti anni a venire, dopo un classico scontro tra titani (tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez). Ci auguriamo che tutti i presenti e gli spettatori di tutto il mondo abbiano apprezzato questo incredibile weekend di gare in Andalusia".

"La MotoGP si dirige a Le Mans, che ora detiene il record del Gran Premio con la maggior affluenza nella storia, grazie alle 278.805 persone che hanno assistito al Gran Premio di Francia del 2023", ha concluso il campionato.