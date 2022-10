MotoGP | Il circuito di Phillip Island è allagato in alcuni tratti!

Carica lettore audio

La pioggia si sta abbattendo in maniera violenta sulla Victoria ed ha provocato un allarme alluvione in tutto lo stato da parte del Bureau of Meteorology.

Le parti più in basso del circuito di Phillip Island sono attualmente sommerse dall'acqua ed alcune strutture, come i parcheggi, sono inaccessibili a causa delle condizioni meteorologiche.

Le Safety Car della MotoGP hanno girato sul circuito per tutto il pomeriggio e, seppur a fatica, è entrata in azione anche la moto che utilizzano i media per i loro giri in pista.

A quanto risulta a Motorsport.com, i responsabili della MotoGP al momento non sono preoccupati che l'allagamento possa influire sulle due sessioni di prove libere previste per domani.

Questo nonostante le attuali previsioni meteo indichino che la pioggia continuerà ancora per tutta la giornata di venerdì.

La situazione poi dovrebbe migliorare a partire da venerdì sera, con il cielo che dovrebbe essere solo parzialmente nuvoloso per la giornata di sabato ed il sole che dovrebbe arrivare in quella di domenica.

Anche se l'attività in pista non dovesse essere compromessa, è improbabile che il maltempo che ha colpito la costa orientale dell'Australia non causi problemi operativi questo fine settimana. In particolare se i parcheggi, sia all'interno che all'esterno del circuito, non potranno essere riaperti.

Scene simili si sono verificate lo scorso fine settimana alla Bathurst 1000, nella regione del Nuovo Galles del Sud, dove la maggior parte dei parcheggi è rimasta chiusa in modo permanente a causa del fango, con gli spettatori ed i campeggiatori a bordo pista che sono stati costretti a subire le condizioni più avverse.

Le condizioni meteo erano così severe che la Top 10 Shootout, che tradizionalmente decide le prime cinque file della griglia di partenza della Bathurst 1000, è stata annullata per la prima volta nei sei decenni di storia della gara.

La prima sessione di prove libere della MotoGP a Phillip Island dovrebbe prendere il via alle 9:55 locali, quando in Italia sarà passata la mezzanotte da 55 minuti.

