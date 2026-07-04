MotoGP | Il capo tecnico di Moreira non ha dubbi su Diogo: "È pronto per il team ufficiale"

Nonostante la sua condizione di rookie nella stagione 2026 della MotoGP, Diogo Moreira si è consolidato nei suoi primi 10 Gran Premi come un pilota che va a punti con regolarità. Non è riuscito a terminare solo la gara di Le Mans, a causa di una caduta. Il 21enne ha conquistato punti nelle Sprint in due occasioni, e la domenica ha chiuso tra i primi 10 tre volte. Il suo miglior risultato finora è un sesto posto, a Balaton Park.

La Honda ha ingaggiato il brasiliano con un contratto di due anni, con opzione per un terzo anno. Così i responsabili gli stanno dando tempo per crescere nella classe regina. Nel Team LCR, Klaus Nöhles svolge il ruolo di suo capo tecnico, supervisionando la squadra attorno alla moto #11.

"Diogo è un pilota giovane, ma è già estremamente ben preparato per la sua età", dice il tecnico tedesco in un'intervista concessa a Motorsport.com. "È un pilota completo che semplicemente sa ciò che conta, che è molto ben preparato, sia mentalmente sia fisicamente. È qualcuno a cui non serve più spiegare nulla su cosa fare, prima delle gare e tra una gara e l'altra. Voglio dire che era già ben preparato in passato", ritiene Nöhles.

Il campione in carica della Moto2, per esempio, si allena anche nel motocross con i fratelli Marquez. E ha già impressionato stelle affermate nel flat track. Nel novembre 2025, ha ottenuto la pole position nell'appuntamento annuale al ranch di Valentino Rossi, relegando nientemeno che lo stesso #46 alla seconda piazza. Nella '100 Km dei Campioni' poi, il duo formato da Moreira e Federico Fuligni ha chiuso secondo.

Il talento e la velocità di Moreira erano ben noti nell'ambiente delle due ruote. Tuttavia, la MotoGP è un gioco completamente diverso. "Sì, all'inizio è stato chiaramente un adattamento per lui", conferma Nöhles.

Diogo Moreira, Team LCR Honda y su crew chief Klaus Nohles Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"E si è anche visto che semplicemente ci è voluto un po' di tempo per introdurlo a tutto. Procedure che erano semplicemente diverse. Qui ci sono molte più persone che lavorano per te, molte più informazioni che il pilota deve elaborare".

Moreira cerca di non affrettare nulla

Ma il suo capotecnico sottolinea che Moreira ha sempre mantenuto la calma: "Da parte nostra, abbiamo semplicemente affrontato tutta la questione passo dopo passo, per non sovraccaricarlo con tutte le possibilità che offre la MotoGP. Quello che mi è sembrato molto positivo è che in nessun momento ho avuto la sensazione che si stesse mettendo addosso troppa pressione. È un pilota che ne mette molta a se stesso, ma anche a tutti gli altri attorno a lui".

"Questo è positivo, perché solo così alla fine si raggiunge l'obiettivo davvero grande. Ma non ho mai avuto la sensazione che stesse cercando di affrettare le cose. Sa di avere potenziale. Certe cose richiedono una certa quantità di tempo, richiedono chilometri".

Moreira sottolinea regolarmente durante i weekend di gara che "deve ancora continuare a imparare". Nöhles vede un progresso chiaro nella prima metà della stagione: "Quello che ha imparato finora, lo ha imparato, e questo è sotto controllo".

"E possiamo vedere che c'è potenziale per fare ancora di più. Come ho detto, dobbiamo semplicemente mantenere la calma ed assicurarci di fare i passi giusti al momento giusto, affinché il pilota sappia cosa sta facendo. E una volta che tutto questo sarà, diciamo, perfezionato, avrà tutti gli strumenti per stare davanti a tutti".

Inoltre, il #11 ha avuto anche relativamente poche cadute finora, solo sei in dieci Gran Premi.

Honda lo promuoverà nel team ufficiale già l'anno prossimo?

La qualifica è una delle aree su cui Moreira sta lavorando. Al Mugello, ha ottenuto l'accesso diretto alla Q2 per la prima volta. Poi, ha confermato quello stato di forma a Balaton Park, con un'ottava posizione, e a Brno.

Ultimamente, sta bussando sempre di più alla porta della Top 10. Con 43 punti nella classifica generale della MotoGP, Moreira è già il secondo miglior pilota Honda. Lo precede solo Luca Marini che, grazie alla sua regolarità, ha totalizzato 71 punti.

Diogo Moreira, Equipo LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In prospettiva futura, Honda deve ancora prendere una decisione riguardo ai suoi piloti. Fabio Quartararo approderà nel team ufficiale, ma il suo compagno è in dubbio. La Casa dell'ala dorata è indecisa tra promuovere Moreira dal Team LCR, oppure schierare direttamente David Alonso, il suo prossimo acquisto dalla Moto2. Se il brasiliano sarà il prescelto per la squadra ufficiale, l'ispano-colombiano approderebbe invece alla corte di Lucio Cechinello.

Moreira sarebbe pronto a passare ad un team ufficiale appena alla sua seconda stagione in MotoGP? "Beh, da un punto di vista personale", sottolinea Nöhles, "mi piacerebbe avere Diogo per un secondo anno nella stessa squadra, con lo stesso team tecnico, ad imparare".

"Questo sarebbe senza dubbio utile per il suo futuro, avere una certa continuità. Ma, d'altra parte, ha dimostrato ciò che ha già imparato in così poco tempo, e quanto è migliorato. Sì, credo che sarebbe pronto per questo".

"Anche perché, come abbiamo detto all'inizio, è un pilota molto completo. È sicuro di sé. E non credo che lo influenzi molto se passa ad un team ufficiale. Ho la sensazione che seguirà la propria strada, a modo suo", ha concluso.