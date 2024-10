MotoGP | Iannone pronto a sostituire Diggia? Ma c'è anche Bulega...

Fabio Di Giannantonio sarà costretto a saltare le ultime due gare della stagione MotoGP per operarsi alla spalla infortunata lo scorso agosto in Austria. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 volerà in Italia dopo Buriram e lascerà così la sua sella vacante per il Gran Premio della Malesia e per quello di Valencia, compreso il primo test per il 2025, sempre al Ricardo Tormo.

L’operazione del pilota romano apre diversi scenari, perché la squadra di Valentino Rossi dovrà schierare un sostituto e la logica porta a pensare che il nome possa essere pescato dal Mondiale Superbike. Le derivate di serie concludono la stagione 2024 questo fine settimana a Jerez e per Sepang e Valencia i piloti impegnati nel campionato sono “liberi”.

Le scelte sono diverse, alcune più immediate, altre meno, e in queste ore impazza il toto-nomi per capire chi vedremo sulla GP23 #49. Nicolò Bulega sta lottando per il titolo Superbike con Toprak Razgatlioglu ed è il pilota Ducati meglio piazzato in campionato. Il rookie è uno dei candidati a prendere il posto di Fabio Di Giannantonio per queste gare rimanenti, anche se i precedenti con la VR46 Riders Academy fanno dubitare. Tra i primi piloti scelti da Valentino alla nascita della sua accademia, Bulega si è poi distaccato, prendendo una strada differente. Tuttavia, lo stesso Uccio ai microfoni di Sky Sport non ha escluso un ritorno tra le sue fila, anzi.

Oltre a Bulega, però, c’è un altro nome che racconterebbe una grande storia: si tratta di Andrea Iannone. Il pilota di Vasto è tornato alle competizioni dopo quattro anni di squalifica per doping ripartendo dalla Superbike, dove quest’anno sta concludendo la sua prima stagione nelle derivate di serie in sella alla Ducati del team Goeleven.

L’abruzzese è stato autore di ottime prestazioni, che l’hanno messo al centro del mercato piloti Superbike e ora lo vedono come uno dei candidati principali per la sella di Di Giannantonio. Potrebbe essere proprio Iannone il sostituto del romano? Per l’alfiere Goeleven si tratterebbe di un rientro in MotoGP dopo cinque anni dall’ultima presenza e un ritorno in Ducati, dove ha corso nella classe regina firmando anche una vittoria con la formazione ufficiale.

Il Mondiale Superbike offre anche Alvaro Bautista, campione del mondo uscente, e Danilo Petrucci, che quest’anno ha centrato il suo primo successo (accompagnato da una tripletta a Cremona) e ha disputato fino ad ora una grande stagione. Lo spagnolo ha vinto gli ultimi due mondiali in sella alla Panigale V4R del team factory in Superbike e l’ultima presenza in MotoGP risale al 2018, quando ha corso nel team ufficiale Ducati come sostituto dell’allora infortunato Jorge Lorenzo. Il campione in carica Superbike è tornato poi in MotoGP come wild card a Sepang lo scorso anno, una sorta di "premio" per la vittoria del Mondiale nelle derivate di serie.

Il ternano invece ha lasciato la classe regina come pilota titolare alla fine del 2021 (è tornato come sostituto di Enea Bastianini a Le Mans lo scorso anno), lanciandosi in avventure come la Dakar e il MotoAmerica, per poi approdare in Superbike dove quest’anno si è mostrato competitivo tanto da arrivare a vincere con Barni, team indipendente.

Tuttavia, i nomi di Bautista e Petrucci non sembrano essere presi particolarmente in considerazione e le voci si restringono a Bulega e Iannone, che a questo punto restano i principali candidati al ruolo di sostituto di Di Giannantonio. È invece certa la presenza di Michele Pirro nel test del martedì di Valencia, perché il collaudatore Ducati salirà in sella alla GP25 che verrà affidata proprio al convalescente Diggia per il prossimo anno.