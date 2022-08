MotoGP | I test invernali 2023 iniziano a Sepang a febbraio

Carica lettore audio

Il Mondiale MotoGP 2023 prenderà il via a Portimao, con il Gran Premio del Portogallo fissato per il 26 marzo. Sarà la prima volta che la gara inaugurale viene calendarizzata in Europa dal 2006.

Da allora è sempre stato il Qatar ad aprire la stagione, con l'eccezione del 2020, quando a Lusail scesero in pista solo Moto2 e Moto3 per i primi disagi causati dalla pandemia del COVID 19. Questa volta invece saranno i lavori di ammodernamento dell'impianto richiesti dalla F1 ad impedire di aprire le danze al circuito qatariota.

Prima dell'inizio della stagione, della quale non si conosce ancora il calendario completo, i piloti della MotoGP effettueranno due test ufficiali, uno in Malesia e l'altro sul circuito di Portimao, secondo quanto riportato da Motorsport.com.

La pre-stagione 2023 prenderà il via con il consueto shakedown riservato a collaudatori e rookie, previsto tra il 5 e il 7 febbraio. Poi dal 10 al 12 febbraio saranno tutti in pista a Sepang per le prime tre giornate di test ufficiali.

Un mese dopo, l'11 e 12 marzo, l'attività pre-stagionale proseguirà con il secondo ed ultimo test della MotoGP a Portimao, che ospiterà anche i test ufficiali delle classi Moto2 e Moto3.

Il campionato invece prenderà il via due settimane più tardi, con la prima gara dell'anno fissata proprio in Algarve.