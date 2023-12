MotoGP | I record battuti nel 2023: ancora dominio Ducati

La stagione 2023 della MotoGP ha stabilito nuovi standard in termini di cronometraggio, abbattendo quelli della stagione precedente. Numerosi record di velocità sono stati battuti da una pista all'altra, segno di prestazioni costantemente perfezionate in un campionato che continua a sviluppare tecnologie sempre più avanzate.

Sui 20 Gran Premi disputati in questa stagione, su 13 dei circuiti precedentemente in calendario è statostabilito un nuovo record sul giro. Ciò che colpisce è l'identità dei detentori di questi nuovi record: Honda e Aprilia sono riuscite ad assicurarsi uno di questi riconoscimenti, ma il dominio delle Ducati è stato implacabile ovunque! Pecco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, i primi tre del campionato, seguiti da Luca Marini nell'ultima parte della stagione, sono stati i piloti che hanno sfruttato al meglio le loro Ducati per stabilire record in tutto il mondo.

A tener loro testa sono stati Maverick Viñales, formidabile nelle qualifiche del GP di Valencia avendoconquistato anche la sua prima pole position con l'Aprilia, e Marc Márquez, che ha abilmente ottenuto pole e record al primo Gran Premio della stagione... in scia a una Ducati!

Nuovi giri record di pista stabiliti nel 2023 :

Circuito Pilota Portimão M. Márquez Austin P. Bagnaia Mugello P. Bagnaia Assen M. Bezzecchi Red Bull Ring M. Bezzecchi Barcellona P. Bagnaia Misano J. Martín Buddh* M. Bezzecchi Motegi J. Martín Mandalika L. Marini Phillip Island J. Martín Sepang P. Bagnaia Losail L. Marini Valencia M. Viñales

* Nuova pista in calendario nel 2023

Vale la pena di notare che il record più vecchio ad essere stato infranto è quello di Valencia, che resisteva dal 2016, stabilito all'epoca da Jorge Lorenzo. Ora che il nome dello spagnolo è stato cancellato dai libri dei record, solo i piloti in attività detengono questi primati. È il due volte campione del mondo in carica Pecco Bagnaia il più dominante, con sette circuiti all'attivo nell'intero calendario.

Record delle piste per pilota:

Pilota Record della pista P. Bagnaia Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Barcellona, Sachsenring, Sepang M. Bezzecchi Assen, Red Bull Ring, Buddh, Buriram J. Martín Misano, Motegi, Phillip Island L. Marini Losail, Mandalika M. Márquez Termas de Río Hondo, Portimão J. Zarco Silverstone M. Viñales Valencia

Con il miglioramento del tempo di Valencia, solo un record dell'era Bridgestone è ancora in piedi: il tempo di Marc Márquez del 2014 a Termas de Río Hondo. Essendo diventato l'unico produttore nel 2017, Michelin è ora a un passo dall'aggiudicarsi tutti i giri più veloci.

Una velocità media di oltre 180 km/h

Battendo il giro più veloce a Phillip Island, Jorge Martín ha migliorato il record di velocità media sul giro. Il circuito australiano è ora il punto di riferimento, con una velocità media di 183,5 km/h per il giro più veloce completato. Ma altri tre circuiti hanno medie di 180 km/h o più, con un nuovo arrivato sulla scena: il Mugello.

Le piste MotoGP con la velocità media più elevata:

Circuito Velocità media/giro Recordman 1 Phillip Island 183,5 km/h J. Martín, 2023 2 Buriram 182,8 km/h M. Bezzecchi, 2022 3 Silverstone 180,3 km/h J. Zarco, 2022 4 Mugello 180,0 km/h P. Bagnaia, 2023 5 Assen 178,7 km/h M. Bezzecchi, 2023

Una stagione a 366,1 km/h!

In questa stagione sono stati battuti ufficialmente i record di velocità massima su sette circuiti: Austin, Le Mans, Barcellona, Mugello, Sachsenring, Misano e Mandalika, dove i precedenti record erano stati stabiliti due anni fa.

Proprio nel GP d'Italia è stato stabilito il nuovo record di tutti i tempi della MotoGP, con una velocità di punta di 366,1 km/h. Il nuovo primato appartiene a Brad Binder, con la KTM. La soglia dei 360 km/h è diventata un appuntamento fisso al Mugello, con 12 piloti che l'hanno raggiunta o superata, in rappresentanza dei cinque costruttori del campionato. Nessun marchio è più tenuto a distanza da queste vertiginose velocità massime a cui la MotoGP ci ha abituato negli ultimi anni.

A Buddh i contachilometri si sono fermati a 356,4 km/h, ma il circuito che ospita il nuovo GP dell'India è entrato di diritto nella top 5 dei circuiti con la più alta velocità massima.

Le pista MotoGP con le velocità di punta più elevate: