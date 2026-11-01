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MotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini
Lo spagnolo, rientrato dopo un lungo stop a causa di stanchezza e cali di vista, a Sepang ha dovuto alzare bandiera bianca per un ulteriore malessere.
Richard Asher Oriol Puigdemont
Pubblicato: 1 nov 2026, 16:25
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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Joan Mir ha confermato che il suo ritiro dal Gran Premio della Malesia di domenica è stato causato da capogiri e vertigini, riportando ancora una volta alla ribalta i problemi di salute che affliggono lo spagnolo.
Il weekend di Sepang aveva segnato il rientro dello spagnolo sulla griglia di MotoGP dopo un'assenza di quattro gare dovuta a problemi alla vista e di affaticamento, come ha rivelato giovedì.
Nonostante non ci fossero stati problemi di rilievo nei primi due giorni del suo ritorno, la corsa di domenica, caratterizzata da temperature elevate, si è rivelata una sfida per il maiorchino, che è rientrato ai box poco prima di metà gara, quando la temperatura dell’aria era di 35°C.
"Avevamo già concordato con i medici che, se avessi avuto momenti di vertigini a causa del caldo e di queste condizioni difficili, mi sarei fermato", ha dichiarato il pilota Honda-HRC ai giornalisti al termine della gara.
"Ho iniziato ad avere un po’ di vertigini al nono giro. Stavo perdendo un po’ il controllo della situazione e ho deciso di fermarmi. Continueremo a lavorare e speriamo di risolvere la situazione il prima possibile".
Mir ha confermato che il weekend, fino a quel momento, era stato positivo: "Onestamente, ho lavorato tantissimo per cercare di trovarmi in una situazione migliore. Durante tutto il weekend, ho pensato che fosse positivo. Ma per me il punto interrogativo è stato il momento in cui il battito cardiaco è salito, ed è successo proprio in gara".
Mir non è stato in grado di confermare la sua situazione in vista del Gran Premio del Qatar del prossimo fine settimana, il cui svolgimento è ancora in dubbio. Alla domanda se sarebbe stato più facile nel caldo secco del Medio Oriente, ha risposto: "Non lo so. Abbiamo ancora del lavoro da fare, quindi non ho altre risposte".
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