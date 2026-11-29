MotoGP Valencia

MotoGP | I piloti sostengono Marc Marquez e attaccano la Direzione Gara dopo il caos al via della Sprint di Valencia

I rivali di Marc Marquez hanno concordato sul fatto che i commissari della MotoGP sabato hanno commesso un errore, e non solo riguardo alla penalità inflitta al campione in carica nella Sprint del GP di Valencia.

Richard Asher Rachit Thukral

Pubblicato: 29 nov 2026, 08:20

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I piloti della MotoGP sono scontenti della gestione dei problemi sulla griglia di partenza della Sprint del Gran Premio di Valencia, con critiche rivolte alla lenta reazione al guasto riscontrato al semaforo, alla procedura di ripartenza ed alla penalità di Marc Marquez.

Un problema tecnico con i semafori ha portato al surriscaldamento delle moto mentre aspettavano lo spegnimento delle luci. La Ducati di Marquez ha preso fuoco e ha dovuto essere tolta dalla griglia, con una conseguente penalità controversa per il 10 volte campione del mondo, che sta anche celebrando il suo ultimo weekend in MotoGP prima del ritiro.

Al di là della diffusa solidarietà per la penalità di Marquez, i piloti hanno detto che non avrebbe dovuto essere l'unico a spingere la sua moto fuori dalla pista. Dato il lungo ritardo mentre veniva risolto il problema con i semafori, c'era la sensazione che restare fermi sulla griglia non fosse una bella immagine.

"È stato strano", ha detto Fabio Quartararo della Yamaha. "Non sapevo se dovessi andare al box o no, ma penso che dopo qualcosa del genere dobbiamo tornare al box e fare una quick restart. Penso che sarebbe più professionale che restare 25 minuti sulla griglia".

Quando gli è stato domandato se gli fosse stato detto perché il gruppo non fosse stato rimandato ai box dopo il guasto ai semafori e l'incendio della Ducati, ha detto: "Penso che sia abbastanza importante saperlo, ma penso che in quel momento non mi importasse molto. Ero semplicemente lì e basta. Cercavo solo di restare calmo".

Il fratello di Marc, Alex Marquez, ha detto che gli è sembrato "abbastanza stupido" restare sulla griglia dopo il caos iniziale.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Penso che in quella situazione fosse così facile mandare tutti al box e fare una nuova gara", ha detto. "Una nuova Sprint con una quick start procedure. Non so perché siamo rimasti lì per 20 minuti sulla griglia. Mi sono sentito abbastanza stupido a stare lì 20 minuti, aspettando solo il giro di riscaldamento".

"Perché, sinceramente, penso che per l'immagine del campionato e tutto il resto fosse meglio rientrare al box. Tutti si tolgono il casco, si siedono. Poi si fa la procedura di partenza rapida. Ma hanno deciso così ed è qualcosa che non possiamo controllare."

Riguardo alla doppia long lap penalty per suo fratello, Alex ha detto che si stava mordendo la lingua: "Cercherò di dare la mia opinione educata. Perché quella vera sarebbe troppo dura. Penso che quello sia stato un problema dei semafori. Siamo stati 11 secondi sul limitatore. Quindi per questo motivo, Marc ha avuto l'incendio".

Non sorprende che Jack Miller sia stato più diretto con le sue opinioni. "Marc che si prende la doppia long lap. Voglio dire, non era colpa sua, cazzo, se la moto ha preso fuoco", ha detto l'australiano.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Abbiamo dovuto stare lì sul limitatore e ovviamente lui era in modalità gara, quindi l'ha tenuta sul limitatore. Non è che spegni, cazzo, e poi i semafori si spengono! Ovviamente quelle Ducati stavano girando piuttosto calde".

Alla domanda se spegnere la moto da parte di Marquez avrebbe comportato il rischio di essere colpito da dietro, soprattutto vista la sua posizione in prima fila, Miller si è detto d'accordo.

"Quando sei in prima fila della griglia, hai essenzialmente 22 tizi dietro di te pronti a passarti sopra, cazzo. Quindi non penso che dovesse essere penalizzato. Saremmo dovuti tornare al box e fare una quick restart".

Il compagno di squadra di Marquez nel team ufficiale Ducati, Iker Lecuona, che sta sostituendo l'infortunato Pecco Bagnaia, era indignato per il ritardo nell'annullare la partenza così come per la penalità di Marc.

"Non capisco perché la Direzione Gara non abbia preso alcuna decisione prima. Devono prenderla tipo dopo cinque secondi. Perché abbiamo distrutto le moto per niente. E non ha senso", ha detto.

"Dopo quattro secondi per noi, o massimo cinque, è troppo lungo. E stiamo surriscaldando la frizione, stiamo surriscaldando il motore. E perdiamo la concentrazione".

"Quindi ho alzato la mano solo per dire: 'Ehi, dobbiamo fermare questa cosa'. Sono incazzato per questa cosa, onestamente. Devono reagire più in fretta e non lasciare che si arrivi a quel punto".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sulla questione del doppio long lap di Marquez, Lecuona ritiene che le regole abbiano decisamente bisogno di una revisione: "Conosco la regola. Quando è colpa nostra, capiamo. Quando non è colpa nostra... devono cambiare quella regola perché non ha senso che abbia fatto due long lap penalty".

Il campione del mondo 2024 Jorge Martin è stato meno propenso a farsi coinvolgere, ma ha concordato sul fatto che fosse una delusione per Marquez. "Le regole sono le regole", ha detto il pilota Aprilia. "È successo anche a me in passato".

"Non è colpa sua, perché la sua moto era in fiamme. Ma sono le regole. Quindi è così. Ma penso che sia un peccato per l'ultimo weekend di Marc. Domani sarà veloce ed avremo una vera battaglia".

Il pilota della Honda LCR, Johann Zarco, ha offerto forse la prospettiva più cinica tra tutti i piloti, dicendo che i commissari avrebbero adottato una visione più flessibile se Marquez non avesse chiuso il campionato a Portimao lo scorso weekend.

"È più facile quando è campione del mondo", ha detto il francese. "Sono sicuro che se fosse stato ancora in lotta per il campionato, non avrebbe avuto la penalità".

Informazioni aggiuntive di Matteo Nugnes

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