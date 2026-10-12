MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi

Durante il fine settimana della MotoGP in Indonesia, gli organizzatori del campionato hanno comunicato alle squadre che infliggeranno una multa di €5.000 ai piloti che non parteciperanno ad un numero minimo di eventi dedicati ai tifosi, come anticipato da Motorsport.com.

Tra questi eventi c’è la 'Hero Walk' che si tiene domenica mattina, durante il quale i protagonisti del Motomondiale per 20' si fanno fotografare e firmano autografi per i tifosi; questo evento, organizzato anche a Mandalika sotto un sole cocente e con temperature superiori ai 30°C, ha già registrato alcune assenze di rilievo, i cui responsabili dovranno presumibilmente pagare le prime multe.

Secondo questa nuova iniziativa, il pilota che non si presenti per un tempo minimo stabilito (10' per quanto riguarda la 'Hero Walk') dovrà pagare la sanzione, che aumenterà in caso di recidiva, potendo arrivare a trasformarsi anche in penalità sportive in griglia di partenza o punti in classifica generale.

"Non intendo esprimermi su questo argomento, non voglio avere problemi. Se tu fossi un pilota, saresti a favore o contro?", ha ribattuto Fabio Quartararo, uno dei piloti di riferimento del paddock, con oltre 2,5 milioni di follower su Instagram.

"Non sono d’accordo su questo argomento. In una situazione del genere, il campionato non sa come sta il pilota. Ad esempio, sono d’accordo sul fatto che Marc Márquez non sia andato alla gara di kart (in Giappone, dove ha mandato un sostituto, ndR), perché in gioco c’è qualcosa di molto più importante", ha detto Pedro Acosta quando gli è stato chiesto da Motorsport.com un parere sull'argomento.

"Capisco che a volte si arrivi a un evento e si parta subito, capisco che si possano arrabbiare, ma se qualcuno è caduto e deve scegliere tra riprendersi o firmare autografi, sceglierà di riprendersi. Capisco che dobbiamo fare di più, perché in generale stiamo tutti un po’ al limite, ma bisogna capire la situazione di ciascuno. Bisogna trovare una via di mezzo. Per il fatto di non partecipare a un evento non possono toglierti punti in classifica generale o posizioni in griglia, è una sciocchezza".

Vero è che Márquez una settimana fa ha saltato l'evento dedicato ai kart mandando un sosia, ma in realtà i vertici di MotoGP stavano monitorando la situazione già da settimane, quindi quell’assenza non è stata la causa scatenante di questa nuova iniziativa.

«Noi piloti siamo i primi a volere che questo sport cresca - ha spiegato Marc quando Motorsport.com gli ha chiesto un commento - Ma, dal mio punto di vista, ci sono altri modi in cui il campionato può farlo senza forzare così tanto e senza esigere così tanto dai piloti. Siamo già molto sollecitati fisicamente, e non è solo ogni fine settimana".

" Si tratta di momenti specifici, non in tutti i Gran Premi. Qui, ad esempio, finisci il warm up, fa molto caldo, esci da una riunione veloce e devi andare alla parata, che dura 20' sotto il sole. La nostra volontà è quella di far crescere questo sport, ma entro certi limiti. Ovviamente, però, non siamo noi a decidere e ci adattiamo”.

Piloti durante un evento a Mandalika Foto di: MotoGP

Alex Márquez, del team Gresini Racing, aggiunge: "È una situazione piuttosto complicata: oggi, se salti la 'Hero Walk' o non rimani lì per dieci minuti, ti costa cinquemila euro. È difficile. Credo che stiano pressando i piloti al limite; abbiamo sempre più gare ed eventi, siamo al limite delle energie; ora siamo nel periodo delle gare con molto caldo, che sono molto impegnative".

"È un po’ come se a loro non importasse granché del punto di vista del pilota e dovrebbero capirlo un po’ di più: oggi abbiamo girato per 45' a 190 battiti al minuto e questo non lo capiscono".

Enea Bastianini, dopo la gara, non era ancora stato informato dal suo team riguardo a questa nuova normativa: "Nessuno mi ha detto nulla, ma se hanno intenzione di infliggere multe da cinquemila euro, è quasi meglio andarci, agli eventi!, ha detto scherzando.

"Visto come si sta mettendo la situazione, sarebbe però interessante creare qualcosa", ha aggiunto riferendosi a un’associazione di piloti, come in F1.

Giunto alle sue ultime gare in MotoGP, Alex Rins non sarà più troppo coinvolto da questa nuova situazione; tuttavia, il pilota della Yamaha ha espresso il suo punto di vista: "È davvero troppo. In gare come questa, basta guardare come le finiamo: a pezzi!"

"Non dico che non si debbano organizzare queste iniziative con i tifosi, ma bisogna avere un po’ di riguardo per i piloti. È chiaro che i tifosi sono lì e noi viviamo grazie a loro, gli dobbiamo essere grati. Ma gli organizzatori devono farlo in un altro modo, magari in una struttura al coperto”.