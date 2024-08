MotoGP | I piloti si aspettano decisioni più eque dal nuovo steward Crafar

Diversi piloti della MotoGP hanno appoggiato la decisione di nominare Simon Crafar come responsabile dello Steward Panel a partire dalla stagione 2025 della MotoGP.

L'ex pilota del Motomondiale e del Mondiale Superbike andrà a prendere il posto del due volte campione del mondo della 500cc Freddie Spencer, il cui operato è stato più volte criticato da quando ha assunto quest'importante carica.

Crafar è molto popolare tra gli appassionati grazie al suo ruolo di commentatore e di cronista della pitlane per la Dorna, e gode anche di una buona reputazione all'interno del paddock per la sua esperienza e le sue analisi.

Poiché il predecessore di Crafar, Spencer, è stato più volte messo sotto accusa per alcune decisioni incoerenti, molti sperano che il cambiamento contribuisca a ridurre le lamentele sull'operato dei commissari in MotoGP.

L'attuale leader del Mondiale, Jorge Martin, si aspetta che il neozelandese sia molto equo nel suo processo decisionale, grazie alla sua profonda conoscenza di questo sport ed al tempo trascorso a valutare attentamente gli incidenti in pista durante la sua attività televisiva.

"Per me è un grande cambiamento, un grande cambiamento", ha detto il pilota del Prima Pramac Racing. "Conosco Simon molto bene e so anche che continua a guidare. Capirà meglio come si muovono le moto e come possono cambiare le cose".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Potrà essere un po' più equilibrato nelle diverse situazioni. Inoltre, viene sempre a cercare di capire questo sport, cerca di imparare da noi e ci fa delle domande. Quindi sarà davvero bravo nel suo nuovo lavoro".

Un'altra critica mossa a Spencer è stata la mancanza di comunicazione con i piloti e le squadre, che ha fatto sì che molti non comprendessero appieno le ragioni di alcune sue decisioni.

Crafar, invece, interagisce regolarmente con gli altri membri del paddock nell'ambito dei suoi compiti televisivi, e Francesco Bagnaia della Ducati ritiene che questo sia un altro aspetto che lo rende adatto al ruolo che andrà a prendere l'anno prossimo.

"Penso che sia uno dei lavori più difficili da fare qui nel paddock perché decidere su questo tipo di cose non è facile", ha detto.

"Ma quello che penso sia positivo con Simon è che possiamo avere un buon dialogo con lui. Parliamo molto con Simon ogni fine settimana e se riesce a seguire sempre la stessa linea, potrebbe fare un ottimo lavoro. Ma di certo non è un lavoro facile".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un altro pilota che ha espresso apertamente il suo sostegno a Crafar è stato l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, che ha detto: "Auguro la migliore fortuna a Simon. Gli auguro il meglio perché è una posizione molto difficile. È come un arbitro nel calcio, è impossibile rendere tutti felici".

"Alla fine, la decisione è giusta e dobbiamo adattarci se si tratta di nuove regole. Se le regole sono le stesse, dov'è il limite? Quest'anno abbiamo capito che sta cambiando un po' e mi sento a mio agio".

Crafar è rimasto attivo nelle competizioni motociclistiche fino ai primi anni 2000 e guida ancora moto di serie su pista.

Marco Bezzecchi della Pertamina Enduro VR46 ritiene che Crafar abbia una migliore comprensione della MotoGP moderna e sia più adatto a valutare eventuali incidenti tra piloti.

"Per me può capire meglio le gare anche perché era in sella", ha detto. "Anche Freddie correva, ma era un'epoca completamente diversa. Anche Crafar ha corso in passato, ma ha continuato a venire alla MotoGP per tutti questi anni. Speriamo che possa fare un buon lavoro. Lo spero molto perché mi piace molto".

"Ma capisco che sarà difficile. Se hanno scelto lui però, è perché hanno buone ragioni per farlo".