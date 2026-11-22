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MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"

Dopo che Marc Marquez ha conquistato il suo decimo titolo mondiale, l'ottavo in MotoGP, i suoi compagni di griglia si sono arresi al suo talento, con la maggior parte che lo ha riconosciuto come il "GOAT".

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 22 nov 2026, 17:12

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Marc Marquez continua ad accrescere la sua leggenda come pilota di MotoGP e come sportivo che passerà alla storia come uno dei migliori mai visti. Il dieci volte campione del mondo ha superato la tensione logica del momento e, con un ottavo posto nel Gran Premio del Portogallo, ha conquistato la corona mondiale che inseguiva e per la quale ha dovuto completare la più grande rimonta della storia.

Il decimo titolo non fa che esaltare la figura del #93 che, per molti, è già il miglior pilota della storia della MotoGP, dopo aver superato i titoli di Valentino Rossi ed eguagliato gli 8 di Giacomo Agostini nella classe regina. Lo ha rispecchiato la sua celebrazione al taglio del traguardo: in una successione di 10 gradini, la sua ombra ha proiettato una capra, che fa riferimento al 'GOAT', 'Greatest of All Time' (il migliore di tutti i tempi).

Così, in questo momento non si risparmiano gli elogi verso un Marquez il cui limite sembra non intravedersi. Infatti, non sono stati pochi i piloti che, nelle loro dichiarazioni, hanno sottolineato la sua grandezza, con diversi che lo hanno riconosciuto anche come il migliore di tutti i tempi.

Lo stesso Marquez ha ringraziato così: "Che i tuoi rivali dicano cose belle e usino parole importanti in segno di riconoscimento è un grande orgoglio, ho molto rispetto per tutti loro. Evidentemente, in qualsiasi competizione ci sono adrenalina e piccoli scontri, ma poi ci rispettiamo tutti moltissimo. Io non lo dirò, ma sono molto grato che lo dicano loro. I rivali sono quelli che ti rendono grande".

Di seguito, puoi vedere le opinioni di diversi piloti della griglia sulla figura del pluricampione di Cervera:

"La prima cosa che voglio è congratularmi con Marc Marquez. Per me è un orgoglio e un privilegio poter lottare con quello che, in questo momento, è il migliore della storia della MotoGP. Poter essere vicino al suo livello dopo tutto quello che ho passato. L'ho ringraziato, perché mi aiuta a migliorare ogni volta che corro con lui, imparo sempre quando lotto con lui e questo mi rende più forte per il futuro".

"Marc è il migliore della storia della MotoGP e devi essere sempre al 100% per batterlo. Credo che nel mio momento migliore possa essere al livello per lottare con lui per un titolo, ma in questi due anni non sono mai stato al mio 100%. Credo di essere ad un livello altissimo e per me poter lottare con lui è un orgoglio. Ma è chiarissimo che è l'unico pilota con cui non puoi commettere nemmeno un errore se vuoi batterlo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"È difficile dirti una sola cosa, perché, sinceramente, dovrei fermarmi a riflettere e pensare a tutto quello che è successo. È qualcosa che faccio di solito. In questo momento posso dirti che è stata una grande soddisfazione lottare con un Marc così in forma, perché alla fine è stato fortissimo. Se ha vinto è stato per un'unica ragione: perché era forte, perché era il più forte".

"La penso come la penso da un anno e mezzo. Il suo titolo mondiale era qualcosa che era già inevitabile che accadesse questo fine settimana. Mi ha sorpreso un po' vederlo sulla difensiva, ma è anche normale, con l'anno che sta facendo, a rimontare, rimontare e rimontare. Oggi, dopo la caduta di ieri, non aveva nemmeno bisogno di rischiare più di quanto abbia fatto. Se lo è meritato più di chiunque altro, perché è chiaro che lo ha perso l'Aprilia".

"Se mi vedo a mettere la mia targa sulla Torre dei Campioni tra qualche anno? Certo, sono qui per questo. Sul fatto che sarà mio compagno e bisognerà fermare gli elogi? Beh, per qualcuno che ha fatto così tanto per lo sport, e che è così bravo, questi non sono elogi, è la realtà. Nel 2027 sarà un altro campionato, ripartiremo tutti da zero. Ma è vero che il modo in cui ha gestito questo campionato, dal non sentirsi bene, fermarsi, tornare, rimontare... Credo che sia degno di ammirazione, e anche degno di dargli un'occhiata".

"Credo che la celebrazione dica tutto. Salire le scale con la capra (che fa riferimento a GOAT, il migliore della storia) è stato davvero bello da vedere, e non ho nulla da dire perché, quando avevo 14 anni, lui era quello che vinceva. Ne ho 27, e continua a vincere. Quindi credo che sia ora che si prenda una pausa! Sto scherzando. Però sì, è il migliore, il più intelligente, il più veloce, quindi non ho altro da dire. Credo che sia il migliore di tutti i tempi".

"Ho visto un commento in cui lui ha detto, due giorni fa, che in passato era più veloce. Ma ora penso a come gioca mentalmente con tutti i piloti, e credo che sia molto, molto intelligente. Quindi penso che anche questo sia un punto molto forte. Non è solo veloce in tutto, ma lo è in qualsiasi condizione. Come ho detto, la celebrazione dice tutto".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ci sono poche parole per descriverlo, o molte. La verità è che, riassumendo, ha una mentalità, un modo di essere, un carattere, che è unico. Più di tutto ciò che ha ottenuto, è il modo in cui lo ottiene, come lo ottiene, che non si arrende... Altri, molti, direi tutti dopo quello che ha vissuto a Le Mans, forse non avrebbero continuato. E lui continua. Vedremo se continuerà l'anno prossimo, ma sembra che abbia molta fame e non gli basti mai. Questo è ammirevole".

"Di Marc si può dire il solito. È impressionante. Quest'anno ha dimostrato, più che nel 2025, che è il migliore. Ha recuperato punti, ha saputo prendere punti quando magari non era in condizione di vincere... Ha molta esperienza, ed è il più intelligente. L'unica cosa che può fare è vincere. Io credo che l'anno scorso gli sia riuscito molto più facilmente. Fin dall'inizio, è stato molto più regolarmente nelle prime posizioni. Inoltre, sicuramente il fatto che le Aprilia fossero un po' al di sotto gli ha reso le cose un po' più facili. Quest'anno ha dovuto stringere i denti ed uscire dalle difficoltà che gli si sono presentate lungo il cammino. Ancora una volta, ci è riuscito".

"È incredibile quello che ha fatto. È pazzesco. Fare questa impresa è qualcosa di fantastico, questo tipo è un autentico fenomeno, per quello che ha fatto durante il suo periodo qui, per continuare ad essere dove si trova. Credo che stia guidando meglio che mai, è costante, veloce… È piuttosto sorprendente. Quindi sono un suo grande ammiratore. Se credo che sia il GOAT? Sì, beh, credo che sia piuttosto chiaro".

"Marc se lo merita. Sono molto felice per lui. Se lo merita perché ha sofferto molto questa stagione. È vero che anche Martin ha sofferto, ma se confrontiamo le moto, forse l'Aprilia era un po' superiore alla Ducati. Quindi sono molto contento per lui. Il miglior pilota della storia? È uno dei migliori, senza dubbio".

"Cosa penso dei risultati di Marc quest'anno? Geniale".

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