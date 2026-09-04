MotoGP | I piloti reagiscono al circuito di Adelaide: "Ci divertiremo tutti su questa pista"

Il Mondiale MotoGP si prepara a compiere il salto verso uno dei progetti più ambiziosi della sua storia. Dopo questa stagione, il campionato smetterà di visitare il mitico circuito di Phillip Island, adorato da piloti e tifosi, per avere una nuova sede del Gran Premio d'Australia: il circuito di Adelaide.

La pista ha già ospitato la Formula 1 alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, e quando sono stati annunciati i suoi piani per accogliere la MotoGP, molti sono rimasti stupiti e persino preoccupati dal fatto che le moto attuali sbarcassero su un tracciato che storicamente è stato cittadino.

Ma, dopo un grande investimento economico, l'emblematica pista ha subito importanti cambiamenti. Domenica scorsa sono state presentate le prime immagini di come sarà il circuito, oltre ad un video generato dall'Intelligenza Artificiale su come sarà un giro completo in MotoGP sul tracciato. E si è potuto constatare in prima persona che, diversamente da quanto ci si aspettava, Adelaide non sarà un circuito tipo Monaco o l'Isola di Man, bensì una pista vera e propria, ma all'interno di una città.

Anche se ci saranno punti molto veloci (in cui si andrà a oltre 300 chilometri all'ora), i muri non sono continuamente vicini ai piloti, e ci saranno vie di fuga calcolate per essere sufficienti in caso di incidente. Secondo quanto indicato da Carlos Ezpeleta, Direttore Generale aggiunto di MotoGP Sports Entertainment Group, Adelaide sarà "uno dei circuiti più sicuri di tutto il calendario".

Per il campionato era importante avere presto le prime immagini ed i video del circuito, anche se manca ancora un anno prima che la carovana mondiale sbarchi ad Adelaide. L'obiettivo era mostrare ai piloti l'aspetto della pista, per tranquillizzarli riguardo alla sicurezza. La MotoGP ha mostrato il materiale ai corridori durante il Gran Premio d'Aragon e ha registrato le loro reazioni per pubblicarle sui social network.

Uno dei piloti che ha reagito alla pista è stato il campione in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo ha sottolineato il lavoro fatto dal campionato con le vie di fuga: "È incredibile vedere una MotoGP tra gli alberi, ma con sufficienti zone di fuga, è una cosa importante. Naturalmente, senza le zone di fuga, non potremmo guidare. E la MotoGP ha fatto un lavoro incredibile. Sul rettilineo posteriore si può vedere anche lo skyline di Adelaide. Niente male", ha detto.

Anche Luca Marini si è riferito alla questione delle vie di fuga: "Abbiamo discusso parecchio sulla sicurezza e sul tema delle vie di fuga, ma per ora sembra che ci sia molto spazio in tutto il circuito".

Anche il leader della classifica generale, Jorge Martin, ne è stato convinto a una prima occhiata: "Sembra davvero fantastico". E Toprak Razgatlioglu pensa che "tutti si godranno questa pista. È molto divertente". Joan Mir ha indicato che la pista "è figa". E Pedro Acosta, che vi correrà già come uomo Ducati, ha commentato di essere "abbastanza contento" del cambiamento, perché la città sembra "piuttosto bella", e spera che sia un "viaggio emozionante".

Commentando il giro in pista, la maggior parte dei piloti è rimasta positivamente sorpresa dalla vicinanza della gente e della città alla pista. Interrogato su come sarà correre in un ambiente del genere, Pecco Bagnaia ha detto: "Non so come sarà. Sarà nuovo per tutti. Spero che tutto sia pronto come in questo video, perché sembra fantastico. Credo che ce lo godremo".

Alex Márquez ha detto qualche mese fa che, se i muri fossero stati molto vicini ad Adelaide, i piloti sarebbero stati i primi a scegliere di non correre. Motorsport.com ha chiesto al #73 domenica ad Aragon se lo avesse convinto ciò che aveva visto.

"Sì, sembra un circuito totalmente normale. Perché vedi gli edifici nel video in 3D, ma altrimenti staremmo parlando di un circuito completamente normale. Se quello che ci hanno mostrato è ciò che ci sarà davvero, sembra sicuro. Poi bisognerà vedere. Ma al giorno d'oggi, con la tecnologia che hanno, e le misure che hanno, hanno tutto molto più calcolato di prima", ha risposto.