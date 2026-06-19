MotoGP | I piloti provano la partenza senza abbassatore anteriore: sarà eliminato a partire da Silverstone

Tra i numerosi cambiamenti che arriveranno in MotoGP nella prossima stagione, c'è il divieto di tutti gli abbassatori, i famosi "device" o "holeshot". Un sistema idraulico senza elettronica che abbassa la moto, sia nelle partenze, quando se ne usa uno anteriore ed uno posteriore, sia quando le moto sono in marcia, quando si usa solo il posteriore nelle situazioni in cui il pilota vuole abbassare la parte posteriore della sua moto.

Tuttavia, nel mezzo delle trattative tra i costruttori e MotoGP, è stata presa la decisione che, prima della prossima stagione, e nell'interesse di una maggiore sicurezza, il dispositivo anteriore venisse eliminato già a partire dal GP di Gran Bretagna, che si disputerà nel fine settimana del 9 agosto, proseguendo senza fino alla fine della stagione.

Questo venerdì, a Brno, la direzione sportiva della MotoGP ha programmato una sessione di prove di partenza senza il dispositivo anteriore, per raccogliere dati e informazioni da parte dei piloti, che alla fine della giornata hanno espresso la loro opinione sul test.

"Credo che debbano darci un po' più di tempo per adattarci", ha detto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale. "È un'idea che si sta prendendo in considerazione, bisognerà valutarla dopo averla provata diverse volte. In questo momento non ho un verdetto", ha detto sul fatto che sia meglio eliminarlo o no.

"Quando sono arrivato in MotoGP, questi dispositivi erano già stati introdotti. Forse dopo il prossimo Gran Premio, in cui continueremo a provarlo, avrò un'idea più chiara. È più sicuro che ci diano un po' più di tempo. Ora sembra che sia tutta colpa degli abbassatori, ma io preferisco fare più prove. In ogni caso, io accetterò quello che mi diranno", ha aggiunto l'italiano.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per il suo compagno di squadra, Jorge Martin, c'è invece un fattore di sicurezza che consiglia di eliminare il dispositivo. "È andata bene (la prova), lo noti perché arrivi più lentamente alla prima curva, ma il tempo da 0 a 100 non è così diverso senzagli abbassatori, quindi credo che per Aprilia non sia un grande problema non averli", ha valutato.

"A livello di sicurezza sì, credo che sia meglio non averlo, perché appena freni senti che la forcella lavora, ma se arrivi con la forcella bloccata non senti nulla finché non scendi a 130mm". Il secondo della classifica generale del campionato è tra quelli che non aspetterebbero Silverstone. "Personalmente lo toglierei già, a livello di prestazioni per Aprilia ci avvantaggia averlo, ma pensando alla sicurezza lo toglierei già. È la cosa migliore per tutti", ha opinato.

Un altro che ha appoggiato la mozione di toglierlo immediatamente è stato Pedro Acosta.

"Nelle prove di partenza non ho la sensazione che sia più sicuro. Io, se togliessi gli abbassatori, li toglierei entrambi e basta. È un cambiamento che dovremo fare in quattro mesi. Se li togliessi, li toglierei entrambi o non ne toglierei nessuno. Con quello davanti attivato puoi ancora fare la curva; con quello dietro, no", ha avvertito, sostenendo che la cosa migliore fosse eliminare tutti quei "devices" e lasciare la moto il più standard possibile.

Il pilota Ducati, Pecco Bagnaia, si allinea con quelli che ritengono che sia più sicuro toglierli, ma ha chiesto che i piloti andassero alla Safety Commission per discuterne in modo consensuale. "Ognuno guarda ai propri interessi, ed è normale che sia così. Spero, almeno, che i piloti vadano alla Safety Commission per poterne discutere", ha chiesto il tre volte iridato. "Mi sono trovato molto bene nelle prove di partenza senza l'abbassatore anteriore. Mi piacerebbe che li togliessero da subito. Per me, è molto più sicuro senza di loro".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Anche Joan Mir ha fatto la prova di partenza senza i dispositivi. "Il test con e senza l'abbassatore, è chiaro che la partenza è più lenta senza. Ma la curva diventa molto più prevedibile. Per me è più pericoloso con il device e lo toglierei", ha sostenuto, come la maggioranza.

Il rookie Diogo Moreira, da parte sua, ritiene che senza gli abbassatori il pilota sarà più importante. "L'ho provata al mattino senza abbassatore ed è più facile, più sicuro per tutti. Non devi frenare così forte alla prima curva, si può giocare di più con il freno. Credo che la partenza e la prima curva saranno più pulite, ma non ho idea se verrà tolto quest'anno. Il problema non è dietro, è il dispositivo anteriore. Se lo tolgono, il pilota potrà intervenire di più, giocando con la frizione, con l'impennata. La partenza sarà più interessante perché il pilota potrà fare la differenza".

Quello che non ha voluto complicarsi la vita è stato Marc Marquez: il campione del mondo sta uscendo da un infortunio e continua a risparmiare tutta l'energia possibile, per cui non ha voluto complicarsi la vita.

"Ho fatto tutte le partenze con gli abbassatori attivati, perché in questa gara li useremo", è stato il suo ragionamento, dato che il cambiamento non arriverà fino a dopo la pausa estiva, per cui a Brno questo fine settimana, ad Assen la prossima settimana e in Germania il 12 luglio, i dispositivi, se non ci sarà un cambiamento non previsto, resteranno sulle moto.