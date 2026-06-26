MotoGP | I piloti possono dire poco, ma creano aspettative dopo il primo test con le 850cc e le Pirelli

I piloti della MotoGP hanno offerto indizi limitati su come potrebbe apparire il campionato nel 2027, dopo aver provato per la prima volta le nuove moto da 850cc e la nuova gamma di pneumatici slick Pirelli nella giornata di lunedì.

Il giorno dopo il GP della Repubblica Ceca, Pirelli ha ospitato un test privato a Brno per ottenere feedback dai piloti titolari in vista del suo ingresso in MotoGP l'anno prossimo. Tutto il lavoro di sviluppo è stato svolto su prototipi da 850cc, con la partecipazione di tutti e cinque i costruttori.

Fondamentalmente, questo ha significato che quasi metà della griglia attuale ha avuto il primo assaggio delle moto 2027 e dell'attuale gamma degli pneumatici, dando loro un vantaggio in vista dell'enorme cambiamento regolamentare in arrivo.

Il test si è svolto a porte chiuse su richiesta di Michelin, che rimane il fornitore unico di pneumatici del campionato fino alla fine della stagione in corso. Inoltre, i costruttori hanno limitato i propri piloti dal commentare apertamente le nuove moto da 850cc e, nello specifico, gli pneumatici Pirelli.

Tuttavia, erano comunque autorizzati a fornire le loro opinioni generali sul cambio regolamentare, offrendo alcuni spunti sulla direzione che la MotoGP prenderà l'anno prossimo.

Con motori di cilindrata inferiore, restrizioni sull'aerodinamica ed un divieto totale degli abbassatori, i prototipi di nuova generazione saranno più lenti delle attuali moto da 1000cc, almeno all'inizio della stagione 2027.

Inoltre, le moto stesse si comporteranno in modo diverso in pista, e i piloti dovranno affrontare una ripida curva di apprendimento per adattarsi ai nuovi mezzi.

Joan Mir, che ha provato per Honda nonostante il suo imminente passaggio al Gresini Racing e quindi alla Ducati Ducati nella prossima stagione, ha offerto forse lo sguardo più chiaro sul nuovo pacchetto.

"Come potete immaginare non possiamo dire molto, ma la moto è divertente", ha detto ad Assen. "Anche la velocità in curva è più alta, la velocità massima ovviamente è inferiore. C'è molto margine di miglioramento in un nuovo progetto, quindi è fantastico".

Quando gli è stato chiesto se fosse più divertente guidare senza abbassatori, Mir ha aggiunto: "Con la 1000cc, non lo usiamo in ogni curva, quindi sappiamo come funziona la nostra moto senza il dispositivo".

"Ma è stato divertente; di solito il test del lunedì è divertente. Nessuna pressione, vai lì, non c'è problema. Ciò che è vero è che lo stile richiesto è molto diverso; è davvero molto diverso".

Marc Marquez, Ducati Team, Giorgio Barbier Photo by: Pirelli

Sebbene le moto stesse saranno nuove, il cambiamento più grande a cui i piloti dovranno abituarsi è il passaggio dalle Michelin alle Pirelli. I piloti sono consapevoli della sfida che affronteranno con il nuovo fornitore di pneumatici, e qualsiasi dato raccolgano prima dell'inizio della stagione 2027 sarà immensamente utile.

Alcuni piloti che cambieranno costruttore durante l'inverno, e quindi impossibilitati a girare a Brno, stanno ora spingendo per poter provare gli pneumatici Pirelli nel test di Spielberg usando versioni adattate delle moto attuali.

L'ultima volta che la MotoGP ha avuto un nuovo fornitore di pneumatici è stata nel 2016, quando la Michelin è entrata e ha preso il posto della Bridgestone.

"Gli altri pneumatici (Pirelli) funzionano in modo diverso", ha detto Mir. "È una cosa completamente opposta, quindi tutto è abbastanza nuovo. Dovremo adattarci, ci saranno sorprese l'anno prossimo, perché è completamente diverso".

"Con l'altro pneumatico, sembra che tu abbia più movimento sulla moto. Ora c'è un enorme margine di miglioramento, non sappiamo come sarà l'anno prossimo. Ma i giri che ho fatto sulla moto, me li sono goduti".

Quando gli è stato chiesto se la moto fosse meno fisica, ha aggiunto: "Meno fisica? Probabilmente sì. Ma se è più leggera, rendi anche la cosa un po' più veloce, quindi…".

Il leader del campionato Marco Bezzecchi si è goduto la sua prima giornata sull'Aprilia di nuova generazione dopo aver saltato il GP della Repubblica Ceca a causa di una squalifica, ma non ha approfondito la sua esperienza.

"È stata una buona giornata, penso una delle migliori giornate in moto per me a causa delle emozioni del giorno prima", ha detto. "La moto sembra bella. Certo, è molto presto per dirlo e, in fabbrica, devono ancora fare molto lavoro. Ma anche per me come pilota, adattarmi sarà durissimo, e sarà una chiave importante".

"La pista era buona. Certo, è difficile dare un commento chiaro perché dal 2022, quando ho debuttato in MotoGP, fino a oggi, la moto è sempre stata quasi la stessa. Stessa potenza, con gli abbassatori e tutto il resto. Quindi, solo 60 giri non possono sostituire cinque anni. Ma la prima impressione non è stata troppo negativa".

Quando gli è stato chiesto se fosse più divertente senza gli abbassatori, Bezzecchi ha scherzato: "State parlando con un ragazzo che ama la sua moto. Mi piace davvero e mi diverto a guidare l'attuale moto MotoGP. Ma penso che sarà molto divertente. Alla fine, le moto sono belle".

Un'altra categoria

Pedro Acosta, che ha provato la KTM nonostante mercoledì sia stato annunciato il suo ingaggio da parte della Ducati in vista del 2027, ha detto che le moto da 850cc sembravano così diverse da fargli quasi pensare di guidare in una categoria diversa.

"Penso che sarà davvero interessante per noi ed anche per i tifosi", ha detto. "È vero che sembra un'altra classe, rispetto a quanto sono potenti i nostri motori al momento. Ma la prima impressione è stata abbastanza buona".

Marc Marquez che dividerà il box della Rossa con il pilota murciano, ha invece offerto pochi spunti: "Una prima impressione è sempre una prima impressione. Devi prenderti cura di tutto. Molte cose, molto lavoro per i team, molto lavoro con le novità che avremo nel campionato. Ma il punto di partenza non era male".