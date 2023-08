MotoGP | I piloti invitano gli altri GP a copiare l'atmosfera dell'Austria

Il Red Bull Ring è stato un pilastro del calendario della MotoGP da quando è tornato in calendario nel 2016, ospitando eventi ogni anno - compresi i doppi round del 2020 e 2021, durante il periodo del COVID - ed è diventato uno dei preferiti dai tifosi.

È uno degli eventi più seguiti del calendario, con un totale di 173.013 spettatori nel fine settimana (compresi i 93.519 di domenica) del GP d'Austria 2023.

Mentre le gare della classe regina si sono rivelate poco brillanti, il fine settimana è stato caratterizzato da numerose iniziative per migliorare l'esperienza dei fan, tra cui concerti musicali ed il tradizionale aeroshow della Red Bull.

Questo è in linea con la nuova spinta di Dorna Sports a rendere i weekend molto più a misura dei tifosi nel 2023, con la parata dei piloti della domenica, il rider fan park e le sessioni di autografi.

Il campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha fatto doppietta al Red Bull Ring lo scorso fine settimana, sostiene che il modello adottato dagli organizzatori della gara di Spielberg deve essere applicato da altri circuiti.

"Penso che si senta quando c'è più gente che ci vede, ed è qualcosa di incredibile quando finisci la gara, hai fatto un buon lavoro, guardi la tribuna e ci sono così tante persone lì, felici e che fanno il tifo per tutti noi", ha detto il pilota della Ducati.

"Fa la differenza. Possiamo fare il miglior spettacolo possibile, ma credo che anche i circuiti debbano migliorare su questo aspetto, perché per la gente in Austria ha portato una festa".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La musica era altissima, il DJ suonava in tutto il circuito e per me è stato bello vedere che per tutta la sera, dalle 19 alle 20, la musica era ancora lì".

"Guardando quando abbiamo fatto il fan stage fuori dal circuito, c'era un posto davvero grande con un sacco di gente che faceva festa. È una cosa fantastica e credo che tutti i circuiti debbano migliorare sotto questo punto di vista".

Brad Binder della KTM ha aggiunto: "Per me è sempre fantastico quando le tribune sono piene, e per noi della KTM quando sono arancioni è ancora più speciale".

"Ma devo dire che gli organizzatori di questo GP hanno fatto un lavoro pazzesco. Non solo per l'intero weekend, ma per me quando eravamo sulla griglia di partenza c'erano tante cose che succedevano, c'era musica dappertutto e il podio era uno dei più belli che abbia mai visto".

"Hanno reso tutto molto bello per tutti. Tanto di cappello e penso che sia una lezione per molti altri GP".

Diversi eventi del calendario hanno un impatto simile, in particolare il GP di Francia a Le Mans, organizzato da Claude Michy, che ha battuto i record di affluenza nel 2023, grazie soprattutto al suo conveniente biglietto di 98 euro per il fine settimana che offre ai fan l'accesso alla tribuna, il campeggio, il parcheggio e l'ingresso gratuito per i minori di 16 anni.

Anche i GP di Germania e d'Olanda continuano ad attirare pubblico, ma gli altri restano sostanzialmente indietro.