MotoGP | I piloti hanno accettato di correre in Brasile "solo perché la buca era fuori traiettoria"

L'immagine che passerà alla storia del ritorno di Goiânia della MotoGP sarà l'enorme buca che si è aperta sabato sul rettilineo principale, causando un ritardo nell'inizio della Sprint, che i piloti hanno accettato di disputare "solo perché non si trovava sulla traiettoria".

Erano passati solo pochi minuti dalla fine della Q2 del GP del Brasile quando una voce si è diffusa a macchia d’olio: "C’è un enorme buco in mezzo al rettilineo del traguardo". Ben presto si è iniziato ad ipotizzare la possibilità che le qualifiche della Moto2 e della Moto3, così come la Sprint della MotoGP, dovessero essere cancellate.

Alla fine, con quasi un'ora e mezza di ritardo, è partita la gara breve di sabato della Classe Regina, con Marc Márquez che si è aggiudicato una vittoria spettacolare, la prima della stagione 2026.

Nel corso dell'incontro con i media a fine giornata, i piloti hanno parlato di quanto accaduto.

"Abbiamo pregato affinché le condizioni rimanessero così. Quel buco è fuori dalla traiettoria, per questo abbiamo potuto gareggiare - ha spiegato il pilota Ducati - È vero che hanno fatto un lavoro incredibile, ma la fortuna è stata che la buca non fosse sulla traiettoria, perché altrimenti non si sarebbe potuto correre".

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Joan Mir, il pilota della Honda, è caduto durante la gara, ma ciò non ha avuto nulla a che fare con la buca in pista: "Se fosse successo in pista, avremmo potuto dimenticarci di correre. Noi piloti dobbiamo essere pronti, e quando ti fanno perdere l'orientamento in questo modo, non è bello. ‘Preparati! Ora no; aspetta. Sì, adesso sì, preparati. Poi, neanche adesso".

Jorge Martín ha calcato il podio dopo quasi un anno e mezzo ed era felice alla fine della Sprint, quindi l'episodio della buca gli lo ha interessato molto: "Può succedere di tutto. Ci sono vibrazioni sul rettilineo e molte sconnessioni. Il problema della buca era più a livello mentale, il fatto di stare attenti ed essere pronti al momento giusto. Per fortuna, è qualcosa su cui mi alleno. Non è facile mantenere la concentrazione per più di un'ora e mezza. Ho semplicemente seguito la mia routine, come prima".

Riparano una buca sul rettilineo d'arrivo. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Riguardo alla buca in mezzo al rettilineo, ha detto: "L'hanno sistemata. Non l'ho nemmeno vista. Credo che fosse fuori traiettoria. Si poteva correre anche così, se non era sulla linea che prendiamo, una cosa che si uò gestire".

Anche per Jack Miller la posizione della buca rendeva la situazione meno pericolosa: "Se passi in quel punto, significa che stai facendo qualcosa di molto sbagliato. Hanno fatto quello che potevano e ci hanno permesso di tornare a gareggiare, quindi andiamo avanti".

Pecco Bagnaia, dal canto suo, ha detto ciò che molti pensano ma tacciono: "Siamo venuti in Brasile un po' troppo presto e le cose non erano organizzate al 100%. Ma tutto l'impegno che stanno mettendo gli organizzatori ci sta permettendo di correre, e la pista è molto bella".

Buca sul rettilineo di partenza/arrivo del Circuito di Goiana Foto di: German Garcia